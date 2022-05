Bản tin Hình sự: Tin mới vụ vợ chém chết chồng rồi dìm xác xuống ao suốt 4 tháng

TPO - TIN NÓNG ngày 15/5: Tin mới vụ vợ chém chết chồng rồi dìm xác xuống ao suốt 4 tháng; Kinh hoàng cảnh dùng 'bom xăng' giải quyết mâu thuẫn trên phố; Bắt gã đàn ông dâm ô bé gái hàng xóm...

Liên quan đến vụ việc bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi) bị công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp, tạm giam về tội giết chồng là ông L.V.T (42 tuổi), rồi phi tang thi thể xuống ao cách đây 4 tháng. Theo điều tra, sau khi thực hiện tội ác, mới đây do gia đình nhà chồng sẽ tát ao bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Được biết, chồng của bà Hồng là ngư phủ nên sau khi chém chồng chết, Hồng nói với mọi người là chồng đi theo tàu cá làm ngư phủ nên mọi người tin, không nghi ngờ. (Xem chi tiết)

Trong phiên xử ngày 14/5 liên quan đến vụ án buôn bán thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada xảy ra tại VN Pharma, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường mức án 7 - 8 tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đáng chú ý, mặc dù ông Cường nhiều lần xin nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu, song đại diện VKS vẫn phê phán thái độ khai báo và cho rằng, bị cáo chưa thực sự có cách nhìn chính xác, khách quan về sai phạm của mình mà chỉ nhận trách nhiệm một cách chung chung. (Xem chi tiết)

Quá trình điều tra vụ án đường dây sách giáo khoa giả, bị can Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương) thừa nhận có gặp Nguyễn Duy Hải nhưng đã từ chối nhận 300 triệu đồng để "xử nhẹ" hành vi vi phạm của Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát. (Xem chi tiết)

Giữa trưa, người phụ nữ đang đi trên đường thì bị Nguyễn Hiền Hòa (SN 1987) và Huỳnh Hoàng Hiệp (SN 1984) áp sát giật sợi dây chuyền. Phát hiện vụ việc, người dân truy đuổi và bắt giữ được 2 đối tượng. Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) sau khi nhận được tin báo đã đến đưa hai đối tượng về trụ sở tiếp tục điều tra. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang truy bắt các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai). Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trên đường Phạm Văn Thuận (đoạn thuộc phường Tân Mai). Theo nội dung clip, các đối tượng đã ném “bom xăng” gây cháy và có nhiều tiếng nổ. Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn giữa các đối tượng. (Xem chi tiết)

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam ông Hồ Dễ (52 tuổi) để điều tra về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Dễ đi nhậu về ngang nhà chị chị L.T.H, thấy hai bé gái là con của chị H ở nhà nên gọi ra mở cổng cho Dễ vào nhà. Dễ hỏi hai bé gái nhà vệ sinh và yêu cầu 2 cháu cùng vào. Hai cháu bé không đồng ý và ở lại phòng khách. Dễ tụt quần mình và tiến sát trước mặt hai cháu bé và sờ soạng vào vùng nhạy cảm của một cháu. Hoảng sợ, hai bé gái bỏ chạy ra ngoài. Dễ ngồi ở phòng bật điện thoại xem phim khiêu dâm. Rất may, chị H kịp thời phát hiện hành vi của Dễ qua camera trong nhà nên đã chạy về giải cứu cho hai con gái và trình báo sự việc với công an. (Xem chi tiết)