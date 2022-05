Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm tử vong vì tỏ thái độ khi bạn chê rượu nhà mình không ngon

TPO - TIN NÓNG ngày 13/5: Vừa chấp hành án tù về tội hiếp dâm, tiếp tục giở trò đồi bại với cụ bà 68 tuổi; Về thăm mẹ, người đàn ông bị kẻ tâm thần sát hại; Bắt giam người cha thú tính; Người đàn ông bị đâm tử vong vì tỏ thái độ khi bạn chê rượu nhà mình không ngon...

Thấy anh Nguyễn Sơn (37 tuổi, Nghệ An) tỏ ra khó chịu khi mình đến nhà anh này nhậu rồi chê rượu không ngon, nên Nguyễn Ngọc Nhung (54 tuổi) bực tức khiến cả hai to tiếng, đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, ông Nhung dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Sơn tử vong. Sau gây án, ông Nhung khép cửa căn nhà cấp bốn, rời hiện trường. Theo công an Hà Tĩnh, bước đầu ông Nhung thừa nhận hành vi song có biểu hiện bất thường về tâm lý, sắp tới sẽ làm thủ tục giám định năng lực hành vi. Hiện ông Nhung đã bị tạm giữ để điều tra về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Y Tơng H’Đơk (32 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người, hiếp dâm. Theo điều tra, sau khi đi nhậu về, Y Tơng bắt gặp bà Đ.T.T (68 tuổi, người có biểu hiện tâm thần, bỏ nhà đi lang thang) nên cầm gạch đập liên tiếp vào đầu bà T, khiến nạn nhân bất tỉnh. Chưa dừng lại, Y Tơng còn kéo nạn nhân vào vào con hẻm gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi lẩn trốn. Được biết trước đó, Y Tơng từng có hai tiền án tiền sự về “Tội hiếp dâm” và “Cướp tài sản” với mức phạt tù lên tới 11 năm và mới ra trại vào cuối năm 2021. (Xem chi tiết)

Bộ Công an kết luận, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang với vai trò Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thuốc cúm đã không chỉ đạo kiểm tra, thu hồi khoản tiền 3,84 triệu USD mà Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hương Sơn vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ vụ ông N.V.S (SN 1985, Nghệ An) tử vong bất thường tại nhà mẹ đẻ (ở thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm). Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, mắc bệnh tâm thần, không biết chữ) là nghi phạm dùng dao sát hại ông S. Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Tài (40 tuổi, huyện Long Điền) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo điều tra, từ năm 2015 đến tháng 4/2022, lợi dụng việc con gái ruột là N.T.H.M (SN 2005) ở nhà một mình, Tài đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu tại phòng ngủ của vợ chồng Tài, phòng ngủ riêng của cháu M và tại phòng khách trong nhà của Tài (khoảng 30 lần). Ngoài ra, từ khoảng tháng 2/2022 đến ngày 7/5, trong lúc con gái thứ 2 là cháu N.T.K.N (SN 2012) ở nhà một mình, Tài đã quan hệ tình dục với cháu N khoảng 11 lần. (Xem chi tiết)

Sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ giết người xảy ra ngày 17/3/2021 tại quán karaoke X.0 (TP. Mỹ Tho), Thạch Trung Nghĩa (sinh năm 1997) là bị cáo được tại ngoại trong vụ án ra ngoài trước cổng khu vực trụ sở TAND Tiền Giang thì bị 1 nhóm khoảng 5 thanh thiếu niên chặn xe vây đánh. Lúc này cũng có 1 nhóm khác khoảng 8 thanh thiếu niên chạy đến đánh lại nhóm trên để giải vây cho Nghĩa.Trong lúc đánh nhau, Trần Võ Công Minh (sinh năm 1999) - trong nhóm giải vây Nghĩa sử dụng súng bắn trúng 1 người trong nhóm còn lại. (Xem chi tiết)

Thấy người yêu là chị P.T.Đ (28 tuổi, Tây Ninh) nhắn tin qua lại với bạn trai cũ nên N.K.C (37 tuổi) nổi cơn ghen tuông, nhốt chị Đ trong phòng, đánh đập dã man. Khi được giải cứu, chị Đ đang trong tình trạng bị đa chấn thương nhiều chỗ trên vùng đầu, mặt, chân, tay... Hiện C đã bị công an Quảng Ngãi bắt giữ, để điều tra làm rõ về hành vi vừa nêu. (Xem chi tiết)

Nguyễn Văn Dũng (SN 1984) mở các lớp dạy cách quảng cáo nhằm lôi kéo người dân góp vốn vào công ty dưới hình thức “đa cấp”. Nếu ai tham gia góp mức 38 triệu đồng tương đương với việc mua 1 màn hình tivi quảng cáo thì sẽ được nhận lãi 5%. Theo điều tra, đã có 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng với số tiền khoảng 43 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Dũng đem trả nợ và “lấy của người sau trả cho người trước” mà không mua màn hình quảng cáo như đã hứa hẹn với người góp vốn. Tại CQĐT, Dũng khai nhận số màn hình trên là hàng đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc được mua với giá 3 triệu đồng/màn. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Dũng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)