Bản tin Hình sự: Đi tìm chồng để giải quyết mâu thuẫn, người vợ bị đâm tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 10/5: Cách chức, cho ra khỏi ngành phó trưởng công an phường đánh phụ nữ lúc nửa đêm; Bắt đối tượng giả danh công an để giở trò đồi bại với trẻ em; Người vợ bị đâm tử vong vì đi tìm chồng để giảng hòa mâu thuẫn...

Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ Phan Văn Ly (SN 1989, Đồng Nai) về hành vi giết người. Theo điều tra, Ly và vợ tên Lương Thị Trúc Linh (SN 1995) cùng làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Thời gian gần đây, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nên Linh bỏ về nhà chú ruột tại Bến Tre. Sau đó, Ly đến tìm Linh nói chuyện nhưng lại tiếp tục xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Ly đã dùng dao Thái Lan đem sẵn trong người đâm một nhát vào ngực của Linh. Hậu quả, Linh tử vong sau đó.

Ngày mai (11/5), TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Được biết, ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM, bị án sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù) cùng 5 bị cáo khác đã có kháng cáo. Trong khi đó, Viện KSND TPHCM cũng có kháng nghị không đồng tình việc xác định thiệt hại của Nhà nước, theo án sơ thẩm đã tuyên là 348 tỷ đồng, mà phải là 672 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng tát phụ nữ trong đêm, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân đối với ông Đoàn và cho thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. (Xem chi tiết)

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã công bố quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc CDC Hậu Giang. Theo đó, ông Lành bị kỷ luật bằng hình thức ‘cách chức’ về mặt Đảng. Được biết, hồi tháng 12/2021, ông Lành đi làm về tới nhà thì có một người tới giới thiệu tên Nguyên của Công ty Việt Á đem đến một túi quà bên trong đựng 450 triệu đồng, nói là “cái này anh em chống dịch cực khổ, tụi em bồi dưỡng” rồi bỏ đi. Chiều cùng ngày, ông Lành xách “túi quà” đến cơ quan và mời các phòng chức năng lại và lập biên bản niêm phong, báo cáo trình UBND tỉnh. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Phước đang vào cuộc điều tra vụ việc chị T.T.T (cán bộ công đoàn làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, thông báo có 2 công nhân làm việc tại công ty vay tiền và yêu cầu chị T báo công nhân trả tiền cho họ. Sau đó, có số lạ khác gọi điện đến chửi bới đe dọa, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân của chị T để đe dọa giết chồng, giết con của nữ cán bộ công đoàn. Không dừng lại ở đó, các đối tượng sau đó ghép hình chị T với nam công nhân đã vay tín dụng đen và dựng chuyện chị T gạ gẫm cướp chồng người khác. (Xem chi tiết)

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Phúc (26 tuổi), để điều tra về việc đối tượng này giả là công an đang làm nhiệm vụ, để đưa bé gái khoảng 13 -14 tuổi vào con ngõ vắng rồi thực hiện hành vi sàm sỡ. Khi phát hiện có người đi qua đối tượng đã bỏ chạy. Sự việc khiến bé gái hoảng sợ, sau đó được người dân đưa về nhà an toàn. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống thuốc diệt côn trùng tại tòa khi bị bác yêu cầu khởi kiện, đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất tại Đà Nẵng với Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), ngày 10/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng 2 khu đất nêu trên. Tuy nhiên, do đại diện nguyên đơn vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ mở lại vào ngày 23/5. (Xem chi tiết)