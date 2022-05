Bản tin Hình sự: Ấm ức vì bị xúc phạm, người đàn ông sát hại rồi đốt nhà chủ nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 9/5: Bắt nghi phạm giết người rồi phi tang xác xuống sông; Khởi tố vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu 4 tuổi nhập viện vì lười ăn; Ấm ức vì bị xúc phạm, người đàn ông sát hại rồi thiêu nhà chủ nợ...

Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) để điều tra về hành vi “Giết người” và “cướp tài sản”. Theo điều tra, do ấm ức việc bị chủ nợ là ông Công Hữu Sáng (46 tuổi) nhiều lần xúc phạm vì vay tiền nhưng không trả đúng hẹn trong quá khứ, Nguyên qua nhà rủ ông Sáng uống rượu, rồi nhân lúc ông này đang ngủ, Nguyên lấy búa đập vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Nguyên đem cây búa và 2 cái điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông, đồng thời lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền vàng của Sáng đang đeo trên người, rồi phóng hỏa đốt nhà phi tang thi thể nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Đặng Hà Vĩ Khang (18 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Tại CQĐT, Khang khai, do có mâu thuẫn và nghi ngờ D.H.Đ (22 tuổi) có ý đồ xấu với mình, nên Khang đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi kéo thi thể vứt xuống sông. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử 10 bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 300 tỷ đồng liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí (PVFI). Theo cáo trạng, lợi dụng sơ hở, thiếu sót của đối tác trong kinh doanh chứng khoán, Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, trả nợ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Viện khoa học Hình sự Bộ Công an đến khu vực hồ bơi Centara Mirage Resort ở TP Phan Thiết thực hiện việc giám định hiện trường vụ cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bị đuối nước. Theo gia đình nạn nhân, cháu cùng 3 trẻ em tắm trong hồ bơi dành cho trẻ em của khu resort trên, sau đó mọi người phát hiện cháu bị hút chặt vào thành hồ bơi, nơi có một lưới kim loại. Lúc mọi người cứu cháu Hanawa Yukiji lên thì đã bị ngạt nước, ở phần phần lưng, cánh tay có nhiều vết bầm tím. Trên giấy báo tử của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận ghi nguyên nhân chết do “đuối nước”. Thế nhưng gia đình cháu Hanawa Yukiji cho rằng, nguyên nhân làm cho cháu ngạt thở là vì cháu bị hút chặt vào thành hồ nơi có gắn tấm kim loại. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi) dùng chổi sắt đánh cháu L.Q.T (4 tuổi ) nhập viện vì lười ăn, công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án. Được biết, việc khởi tố vụ án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm “hành hạ người khác”. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn khi mời rượu, Tạ Đăng Cường (SN 1994) khiến anh Vũ Văn Hoàn (SN 1993) bị thương nặng, phải đi cấp cứu và tử vong sau đó. Hiện công an Bắc Giang đã thông báo, đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Cường cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp cho Đại úy Nguyễn Tiến Hiển, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự; số điện thoại: 0913.868.345. (Xem chi tiết)