Bản tin Hình sự: Thủ đoạn lừa hàng chục tỷ của cụ bà 72 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 6/5: Bắt kẻ trốn nã trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người xuyên quốc gia; Tóm nghi can cứa cổ người phụ nữ trong khách sạn; Cụ bà 72 tuổi 'cuỗm' gần 19 tỷ đồng rồi bỏ trốn; Nguyên nhân vụ mẹ ruột cho người tình xâm hại con gái 11 tuổi...

Viện KSND Cà Mau đã có cáo trạng truy tố Trần Trúc Ly (43 tuổi) và Đoàn Văn Rớt (54 tuổi) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, Ly và Rớt sống chung như vợ chồng, sau đó, vì muốn sống dựa vào thu nhập của Rớt, Ly đưa con gái riêng của mình là T.M.Q đến sống chung, rồi kêu “chồng hờ” quan hệ tình dục với con gái mình khi Q chỉ mới 11 tuổi 3 tháng 16 ngày. Sau đó, Rớt nhiều lần quan hệ tình dục với Q trước sự chứng kiến của Ly. Thậm chí có lần Rớt quan hệ tình dục cùng lúc với Q và Ly. (Xem chi tiết)

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử 7 bị cáo cùng tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” do Tôn Nữ Thị Huyền (SN 1974, đã qua đời) cầm đầu, đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại phiên xử đã đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ vì một bị can trong vụ án trốn nã vừa bị bắt. Theo cáo trạng, Huyền đi ghép thận tại Trung Quốc, quen biết với Đào Thành Nhân (Campuchia). Sau đó, Huyền sang Campuchia và được Nhân giao việc mua bán thận với một bác sĩ tên Trần (Singapore) làm việc ở một bệnh viện ở Phnôm Pênh. Trần nói với Huyền về Việt Nam tìm người bán thận đưa sang Campuchia để ghép thận cho người có nhu cầu với giá từ 15-17 ngàn USD. (Xem chi tiết)

Bà Nguyễn Thị Kh (38 tuổi, Bình Phước) cùng Nguyễn Trường Duy (35 tuổi, Đồng Nai) vào khách sạn thuê phòng nghỉ qua đêm. Rạng sáng hôm sau. Duy trả tiền phòng và lên xe máy đi về trước. Phía khách sạn kiểm tra phòng thì phát hiện bà Kh đã chết trên giường với một số vết thương ở cổ nên trình báo công an. Hiện, công an Bình Phước đã cử cán bộ ra Quảng Trị để tiếp nhận Duy về điều tra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc với Công an TP HCM và tham mưu Bộ Công an về việc chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng về Công an TP HCM để thụ lý điều tra. Vị lãnh đạo công an này cũng cho biết, mỗi đơn vị sau khi tiếp nhận đơn đều thụ lý điều tra độc lập, sau khi xét thấy có cùng nội dung, tính chất, các đơn vị sẽ làm việc để thống nhất chuyển về một mối. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Thái Bình vừa xét xử, tuyên án từ 15 đến 24 tháng tù giam đối với 5 cựu cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vì đã giúp trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường "Nhuệ") chạy án, giúp đàn em của Đường “Nhuệ” là Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "trắng", 25 tuổi, con nuôi của Đường "Nhuệ") thoát tội. (Xem chi tiết)

Công an huyện Nguyên Bình (Thái Nguyên) đã khởi tố và tạm giam Trương Văn Minh (SN 1989) về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Tại CQĐT, Minh khai bản thân có quan hệ tình cảm với chị N.T.T (SN 1989), do hai bên có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên Minh đã có hành vi bế cháu P (là con riêng của chị T, sinh tháng 1/2022) xuống nhà Minh ở Thái Nguyên, để ép chị T phải về chung sống với mình. (Xem chi tiết)

Từ tháng 6-11/2021, bà Dương Thị Thanh (72 tuổi, trú ở thôn Cốc, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá; tạm trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) đưa ra thông tin cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau đó, người phụ nữ này vay mượn được gần 19 tỷ đồng của nhiều người trú tại thị trấn Đak Đoa. Có tiền, bà Thanh bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, công an Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm bị hại trong vụ việc. (Xem chi tiết)