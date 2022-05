Bản tin Hình sự: Đâm thương vong 2 hàng xóm vì bị yêu cầu tắt nhạc

TPO - TIN NÓNG ngày 3/5: Tạm đình chỉ phó công an phường đánh cô gái lúc nửa đêm; Bắt người đàn ông gần 70 tuổi xâm hại tình dục 2 bé gái ở Hải Phòng; Đâm thương vong 2 hàng xóm vì bị yêu cầu tắt nhạc...

Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Huỳnh Văn Điều (SN 1964) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, sau khi nhậu ở nhà hàng xóm vào buổi trưa, ông Điều về nhà mở máy phát nhạc, đến chiều thì hàng xóm là ông Huỳnh Văn Thanh (SN 1964) cùng anh Nguyễn Hoàng Phương (SN 1991) đến nhà yêu cầu ông này tắt nhạc. Khi ông Điều đi ra sân để nói chuyện thì bị ông Thanh và Phương ném đá vào người. Lúc này, ông Điều vào nhà cầm kéo đi ra thì bị Thanh và Phương đánh. Trong lúc đánh nhau, ông Điều lấy kéo đâm nhiều nhát vào người của Thanh và Phương. Hậu quả làm Thanh tử vong tại chỗ, Phương bị thương tích nhẹ.

Mới đây, xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm cán bộ và công an trên địa bàn TP Cao Bằng đến nhà một người dân đòi bắt người, sau đó một phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh người phụ nữ gây xôn xao mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã giao công an TP Cao Bằng báo cáo về việc này và yêu cầu điều tra, làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc ông N.V.N (67 tuổi) bị tố cáo xâm hại tình bé T.C (13 tuổi) và bé N.L (8 tuổi), mới đây Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa bắt khẩn cấp ông N để điều tra, làm rõ sự việc. Trước đó, người thân phát hiện hai cháu bị tổn thương bộ phận sinh dục nên gặng hỏi và được biết hai cháu bị ông B giở trò đồi bại tại nhà riêng. (Xem chi tiết)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày thứ 3 nghỉ lễ cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người và bị thương 18 người. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 91 người. Trong đó, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1h25, tại QL1 qua địa phận xã Hoài Châu Bắc (TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) giữa chiếc xe ô tô khách và xe máy làm 3 người tử vong. (Xem chi tiết)

Quen nhau được 1 thời gian, cô gái 20 tuổi ở Tiền Giang phát hiện bạn trai chơi “hàng đá” nên quyết định chia tay. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, kẻ côn đồ đã dùng dao kề vào cổ cô gái với ý định mưu sát. Trước sự hung hãn của bạn trai, cô gái đã chống trả để thoát thân thì lưỡi dao trượt ra, rạch một đường dài trên mặt và một vết thương khác khoảng 5cm trên cổ tay. Sau khi gây án, nam thanh niên đã bỏ trốn, đang bị công an truy bắt. (Xem chi tiết)

Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân vụ việc nam sinh V.T.T (20 tuổi, sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam) bị đuối nước tử vong, khi đi tắm cùng nhóm bạn tại một bãi tắm nhân tạo ở quận Đồ Sơn, mặc dù thời điểm này có rất đông du khách tới vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5. (Xem chi tiết)