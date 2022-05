Bản tin Hình sự: Sau va chạm giao thông, vác dao chém ba người không liên quan nguy kịch

TPO - TIN NÓNG ngày 2/5: Bắt trùm đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng; Triệu tập nghi can xâm hại tình dục hai bé gái Hải Phòng; Vác dao truy sát bố mẹ của người xảy ra va chạm giao thông với mình...

Nhậu say rồi xảy ra va chạm giao thông với anh Trần Minh Thành (SN 1993), Nguyễn Hồng Thuận (SN 1990), Trần Duy Phong và Nguyễn Hải Triều chạy về phòng trọ lấy dao tự chế kéo tới nhà của anh Thành, chém tới tấp vào mặt, tay ông Trần Văn Rớt (SN 1954) và bà Lê Thị Hạnh (SN 1954), là cha mẹ anh Thành. Anh Nguyễn Hữu Đăng Duy (SN 1987) chạy tới can ngăn thì bị nhóm của Nguyễn Hồng Thuận rượt đuổi, chém nhiều nhát trên cơ thể. Hậu quả, cả 3 nạn nhân bị nhóm này chém được người dân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an Lâm Đồng đang tạm giữ Thuận, Phong và Triều, đều để điều tra về hành vi giết người.

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, Hà Nội) vì điều hành đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin thông qua mạng internet với tổng giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Bước đầu, công an xác định, Tuấn Anh mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet, đặt tên là Vitsa. Sau đó, lôi kéo nhiều đối tượng làm cấp dưới để tổ chức cho con bạc tham gia cá cược. Đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn Anh cầm đầu chia thành 7 cấp độ (cầu trên – cầu dưới), có hình thức giống mô hình đa cấp. Ví dụ, mỗi giao dịch thành công, “cầu trên” được hưởng 1% tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Lợi nhuận của “cầu dưới tiếp theo sẽ chia 2, cho đến cấp cuối cùng (cấp 7). (Xem chi tiết)

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệu tập ông N.V.B (67 tuổi) để điều tra, làm rõ trình báo vụ việc T.C (13 tuổi) và N.L (8 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trước đó, ngày 30/4, người thân phát hiện hai bé gái bị chảy máu ở bộ phận sinh dục. Khi người thân tìm hiểu thì được biết, hai bé gái bị ông B giở trò đồi bại tại nhà riêng. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trong quá trình buôn bán đất, giữa Trương Ngọc Hùng (SN 1984) và anh Lê Văn T (SN 1974) xảy ra xích mích. Sau đó, anh T 2 lần huy động người kéo đến nhà Hùng để gây gổ. Thấy vậy, Hùng đã cầm dao đuổi theo anh T, khi anh T vừa chạy về đến cửa nhà mình thì bị Hùng đâm tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng Hà Nội đang xác minh làm rõ thông tin đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bám vào cửa ô tô Mazda CX5 đang lưu thông và ngã lăn xuống đường gây xôn xao dư luận. Cụ thể, xe ô tô mang BKS Hưng Yên đang dừng ven đường thì một người phụ nữ bám chặt vào cửa. Tài xế di chuyển mặc cho người này đu bám ở bên ngoài. Khi xe đi được một đoạn, người phụ nữ bị hất văng xuống đường, còn tài xế tiếp tục di chuyển. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" ở huyện Diễn Châu (Nghệ An), CQĐT Công an Nghệ An vừa bắt giữ Cao Thị Thanh Thuận (33 tuổi, công chức địa chính xã Minh Châu, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Vũ Tiến Giáp (31 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, do áp lực nợ nần, Giáp tìm đến tiệm vàng vắng khách trên địa bàn để giả mua vàng. Lợi dụng sơ hở, Giáp cướp một sợi dây chuyền vàng tây 5,4 chỉ, giá trị tài sản khoảng 16 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bị chủ hiệu vàng tri hô, Giáp hoảng loạn bỏ lại xe máy tại hiện trường, bắt taxi về nhà. (Xem chi tiết)