Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm chết vì mâu thuẫn sau đám cưới

TPO - TIN NÓNG ngày 30/4: Phá két sắt khi khám xét AIC Group, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng; Giả danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng; Thông tin mới vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh bé gái 4 tuổi vì lười ăn; Giải cứu nữ tiếp viên bị ‘giang hồ’ giam giữ trái pháp luật; Người đàn ông bị đâm chết vì mâu thuẫn sau đám cưới...

Mâu thuẫn với anh Toàn (39 tuổi) tại tiệc cưới trong xóm, Hồ Viết An Ninh (28 tuổi) vào bếp lấy con dao giấu trong người rồi quay lại bàn ăn. Sau bữa tiệc, Ninh đến nhà anh Toàn tìm, gặp anh này và nhóm bạn rồi hai bên xô xát, Ninh cầm dao đâm trúng người đàn ông 30 tuổi (bạn của Toàn). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song không qua khỏi. Công an tỉnh Đăk Lăk đã tạm giữ Ninh về hành vi Giết người.

Liên quan đến những sai phạm trong vụ án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can , Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các đối tượng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trong tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng với VKSND Tối cao đồng loạt khám xét nhiều trụ sở của Tập đoàn AIC Group tại Hà Nội. Nhiều tài liệu, hồ sơ của Tập đoàn trên đã bị Cơ quan CSĐT thu giữ, niêm phong, phục vụ quá trình điều tra vụ án. (Xem chi tiết)

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976), về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, Vân Anh đã giả danh phóng viên Báo Thanh tra, khoe mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An để lừa đảo, rồi tự nhận làm "thủ tục" chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép sang đất ở lâu dài cho 5 bị hại cùng trú tại địa bàn huyện Diễn Châu và một số địa phương khác. Số tiền các bị hại chuyển cho Vân Anh là hơn 9 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ bé L.Q.T (4 tuổi) bị dì bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi) dùng cán chổi sắt đánh nhập viện vì lười ăn, mới đây công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, tỷ lệ thương tích của cháu bé là 9%. Đối với vụ việc này nếu như gia đình có đơn yêu cầu khởi tố thì phía CQĐT mới khởi tố bị can; còn trường hợp gia đình không có đơn yêu cầu thì sẽ không khởi tố. (Xem chi tiết)

Trong thời gian làm tiếp viên cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Tân Châu (Tây Ninh) do Võ Duy Phương (SN 1992) và Lê Đức Tân (SN 1989) quản lý, chị D (SN 2000) có vay trả góp của hai đối tượng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mới trả được 4,5 triệu đồng thì chị này bỏ việc, về quê nên Tân và Phương khống chế, bắt chị D về nhà trọ của chúng để quản lý. Đồng thời, hai đối tượng còn thường xuyên chửi bới, đánh đập và buộc chị D phải tiếp khách ở các quán karaoke. Công an huyện Tân Châu đã tạm giữ Phương, còn Tân đang bỏ trốn. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án 19 năm tù đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1976) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, do nợ nần nên Thủy dựng chuyện được thừa kế một khối tài sản khổng lồ của một cặp vợ chồng ở TP HCM, gồm 189 tỷ đồng, 5 xe ô tô siêu sang, 15 xe máy xịn, 15 điện thoại đắt tiền và 15 chỉ vàng. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhận tài sản thừa kế cần tiền để giải quyết nên Thủy lừa bà B.T.H chuyển tiền cho mình để kịp giải quyết công việc thì sẽ nhận được 79 tỷ đồng và nhiều tài sản khác. Với kịch bản tương tự, ông B.H.H (em trai bà H) cũng chuyển cho Thủy gần 4,9 tỷ đồng để được nhận 57 tỷ cùng 1 ô tô sang, xe máy xịn. (Xem chi tiết)