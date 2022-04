Bản tin Hình sự: Thợ nhôm phá két sắt khoắng 900 triệu đồng, lấy tiền đánh bạc

TPO - TIN NÓNG ngày 29/4: Thợ nhôm phá két sắt trộm tài sản khoảng 900 triệu đồng; Vì mâu thuẫn, chồng chặn đường đâm chết vợ rồi trốn lên núi; Trùm xã hội đen Cường 'Quắt' ở Thái Bình sa lưới; Nhập đơn tố giác của nhà báo Hàn Ni vào vụ án bà Nguyễn Phương Hằng;...

Phát hiện chủ nhà thường đi vắng trong giờ hành chính, Đỗ Văn Sự (SN 1976, ngụ Đồng Tháp) đã lên kế hoạch đột nhập, sử dụng máy cắt phá két sắt và trộm số tài sản trị giá khoảng 900 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp, Sự mang đi bán một phần và tham gia vào đánh bạc. Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đang tạm giữ Sự điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bà Nguyễn Thị Khuyến (40 tuổi, TP Đồng Xoài) cùng một người đàn ông vào nhà nghỉ trên địa bàn thuê phòng nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, người đàn ông ra trả tiền phòng, lên xe máy về trước, để lại người phụ nữ một mình trong phòng. Sau đó, chủ nhà nghỉ phát hiện người phụ nữ tử vong trên giường, nghi bị sát hại. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm người đàn ông đi chung với nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã triệt xoá băng nhóm xã hội đen do Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt", 36 tuổi, trú tại xã Thuỵ Xuân) cầm đầu hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thuỵ. Đồng thời, lực lượng công an cũng bắt giữ, khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Cường cùng nhiều đàn em, thu giữ tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường "Quắt" có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng... (Xem chi tiết)

Được giao cầm chìa khóa xưởng, Nông Ngọc Hoàng (SN 1996, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp với tổng trọng lượng 1,3 tấn nhôm. Đối tượng Hoàng khai nhận, sau khi được nhận vào làm nhân viên tại xưởng nhôm, Hoàng thấy số lượng nhôm không thường xuyên kiểm đếm, buổi tối không có người trông giữ. Do đang nợ nần lại được cầm chìa khóa xưởng nên Hoàng đã nảy sinh ý định lấy trộm nhôm tại xưởng mang bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ. (Xem chi tiết)

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét xử kín của TAND TPHCM, HĐXX đã tuyên phạt ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM – Saigon Co.op) 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”; Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, ngụ quận 2, TPHCM, cựu cán bộ công an) 5 năm tù và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) 6 năm tù – cùng tội danh “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. (Xem chi tiết)

Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy vợ mình là chị T.T.M.H. (30 tuổi) đang đi trên đường, Phan Văn Tám (29 tuổi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã chặn xe lại và dùng dao đâm nhiều nhát khiến người này tử vong. Công an huyện Phù Cát bắt giữ Tám để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa dẫn giải tàu TG 94456TS chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, qua kiểm tra trên tàu có 5 thuyền viên do ông Hồ Tiến Dũng (50 tuổi, quê ở Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân, thuyền trưởng không có chứng chỉ chuyên môn. (Xem chi tiết)