Được giao khoá kho, gã công nhân trộm hơn 1,3 tấn nhôm bán lấy tiền trả nợ

Sáng 29-4, các lực lượng thuộc CATP Hà Nội đã triển khai lễ xuất quân Thực hiện các phương án đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước nói chung và TP. Hà Nội nói riêng, CATP Hà Nội đã sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững hình ảnh Thủ đô hiếu khách, an ninh - an toàn.

TPO - Hôm nay (29/4), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra năm 2021-2022 tại TPHCM, do bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, cư trú quận 1, TPHCM) thực hiện.