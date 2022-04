Chiêu thức bòn rút tiền công quỹ của kế toán UBND xã

TPO - Từ tháng 5/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó, người dân được đăng ký xe máy ở công an xã, phường, thị trấn; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn tới 4 triệu đồng/ tháng; tài xế có thể nộp phạt nguội tại nơi cư trú; quân nhân xuất ngũ được tăng mức trợ cấp…

TPO - Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can về hành vi “Trốn thuế”, số tiền không kê khai nộp thuế theo quy định rất lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.