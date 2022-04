Bản tin Hình sự: Thuê người bắt cóc con gái vì cắt tiền chu cấp sau khi lấy chồng

TPO - TIN NÓNG ngày 26/4: Thuê người bắt cóc con gái vì cắt tiền chu cấp sau khi lấy chồng; Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đến tháng 6/2022; Nam thanh niên chết bí ẩn bên đường, cơ thể có vết thương...

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt Võ Thị Kim Chi (59 tuổi) 3 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật", Trần Ngoại Giao (32 tuổi, con rể Chi) bị tuyên một năm tù về tội "Giết người" trong trạng thái tinh thần bị kích động. Theo cáo trạng, bà Chi bị con gái cắt tiền chu cấp hàng tháng sau khi kết hôn với Giao, nên bà này không muốn con gái sống với Giao. Sau đó, bà Chi thuê nhóm người mang hung khí đến quán cafe bắt cóc con gái. Thấy vợ bị bắt, Giao cầm cây chỉa sắt dài 1,5 m (dùng để lột trái dừa khô) chạy lên, đâm một nhát vào người một đối tượng trong nhóm bắt cóc, khiến người này tử vong và đuổi đâm hai người khác bị thương, giải cứu vợ.

Liên quan vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, mới đây Công an Long An cho biết đã tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) đến ngày 3/6. Trước đó, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan, khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khởi tố các bị can Lê Tùng Vân (SN 1932), Nhất Nguyên, Tùng Dương và Hoàn Nguyên. Tuy nhiên, ông Vân được tại ngoại hầu tra. (Xem chi tiết)

Công an Nam Định vừa khởi tố Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) và 4 cán bộ liên quan đến vụ kit test Việt Á. Trong đó, bị can Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó trưởng khoa Xét nghiệm bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản". Theo điều tra, Thanh bị cáo buộc đã có hành vi chiếm đoạt số kit test của Nhà nước bán cho Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á để trục lợi với số tiền 800 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Vân (Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ) để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến nhiều dấu hiệu sai phạm trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ. (Xem chi tiết)

Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa khởi tố Tạ Quyết Thắng (69 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (Công ty Sơn Trường) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, do tổ chức gần 100 người dùng hung khí, vũ lực phá cổng phụ bến xe khách Thượng Lý, thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển kim khí Hải Phòng (Công ty Kim Khí Hải Phòng) quản lý. (Xem chi tiết)

HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM vừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1984, Kiên Giang) 24 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Theo cáo trạng, Sỹ làm giả giấy tờ, cung cấp các tài liệu giả của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang... về dự án Khu du lịch resort nghỉ dưỡng cao cấp 9 ha và 28,6 ha tại Bãi Trường để chiếm đoạt của ông M.H và bà T.H 20 tỷ đồng tiền đặt cọc mua dự án 28,6ha. Ngoài ra, Sỹ còn làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng của 2 người khác. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM đang điều tra vụ nam thanh niên tử vong trên cơ thể có vết thương, nghi bị đâm. Trước đó, vào rạng sáng 26/4, người dân khu vực đường số 29 (phường 4, quận 4) nhìn thấy một nam thanh niên chưa rõ danh tính chết bên đường. (Xem chi tiết)