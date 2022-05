Bản tin Hình sự: Chồng chém chết vợ vì không muốn về quê nghỉ lễ

TPO - TIN NÓNG ngày 1/5: Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm chết 2 người trên đèo Bảo Lộc; Bắt 'nữ quái' cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 1 tỷ đồng/ngày; Chồng chém chết vợ vì không muốn về quê nghỉ lễ...

Không muốn cùng vợ (32 tuổi) về quê chơi lễ nên Trần Văn Kế (30 tuổi) và vợ cãi vã rồi xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, Kế rút dao đâm vợ tử vong tại chỗ, trong khu nhà trọ tại phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó, Kế đến công an đầu thú. Hiện công an Đồng Nai đang tạm giữ Kế về hành vi Giết người.

Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Quốc Lô (SN 1974), một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các địa bàn trong cả nước tiêu thụ. Được biết, tang vật thu giữ là 4kg ma túy đá, 1 bánh hêrôin, 2 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan. (Xem chi tiết)

Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ Đào Sơn Hải (41 tuổi, TP HCM), tài xế ô tô 7 chỗ để phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Theo điều tra ban đầu, do không làm chủ tốc độ khi đổ đèo, xe ô tô do ông Hải điều khiển đã tông 3 xe máy rồi lùa vào gầm chiếc xe tải đông lạnh đang chạy cùng chiều phía trước, khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)

Sau quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019. Điển hình như, quy trình đào tạo thạc sỹ thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, điều kiện bảo vệ luận văn, thâm niên công tác, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn; không ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa triệt xóa các đường dây, tụ điểm đánh bạc trên địa bàn do Đặng Kim Oanh (SN 1989) cầm đầu, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Theo điều tra, đường dây đánh bạc này dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng, thậm chí, chỉ trong ngày 18/4/2022 các đối tượng đã sử dụng 1,05 tỷ đồng để đánh bạc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố 2 vụ án, bắt tạm Mai Thành (SN 1990) và Phan Đức (SN 1973) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, hai đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân thông qua việc bán đất “ảo” rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc các lô đất.