Người dân Đà Nẵng xếp hàng dài giao nộp vũ khí 'nóng'

TPO - Đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được lực lượng Công an TP. Đà Nẵng triển khai trên khắp địa bàn thành phố, hàng trăm loại vũ khí “nóng” đã được người dân mang đến giao nộp.

Tối 9/5, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hàng trăm người dân trên địa bàn vui vẻ tham gia ký cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm việc giao nộp các loại vũ khí “nóng” cho lực lượng chức năng. Ngay trong tối, đã có 46 loại vũ khí các loại được người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn phường giao nộp cho công an phường.

Ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa An cho biết: tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại vũ khí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Chính quyền và lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giao nộp là để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho chính người dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với mục tiêu cao nhất là thu giữ 100% và không để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tồn tại là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, trong hơn 10 ngày qua, sau khi đợt cao điểm được Công an TP. Đà Nẵng phát động, Công an 7 quận, huyện đã đồng loạt triển khai vận động, tuyên truyền đến tận các khu dân cư, tổ dân phố.

Trong những ngày nghỉ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi của bà con, Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đã tổ chức các đợt tuyên truyền đến các hộ dân kinh doanh trên địa bàn cũng như số thanh thiếu niên có nguy cơ tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong số người dân đến giao nộp, anh Võ Trường Sơn (tổ 45 phường Hòa Quý) mang đến 1 cây kiếm tự chế để bàn giao lại cho công an và ký cam kết không mua bán, tàng trữ các loại vũ khí trong nhà. Anh Sơn cho biết: Trước đây anh tự chế tạo vũ khí nguy hiểm để trong nhà với mục đích phòng thân. Khi được tuyên truyền và nhận thức việc tàng trữ vũ khí tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho bản thân, gia đình và xã hội nên đã lên Công an phường để giao nộp. Đồng thời, sẽ vận động người thân, bạn bè cùng tham gia phong trào giao nộp vũ khí vì sự bình an của gia đình và cộng đồng dân cư.

Theo ghi nhận, Công an các phường, xã của Đà Nẵng đã tổ chức 111 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại khu dân cư, tổ dân phố. Hàng trăm loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân, thanh thiếu niên mang đến giao nộp.

Công an 56 xã phường ở Đà Nẵng đều huy động tối đa lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ sự nguy hiểm cùng những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Rất nhiều người dân đã về nhà tự giác giao nộp hung khí đang cất giữ.

Là một khu vực đặc thù, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng luôn đi đầu trong công tác vận động giao nộp và phát hiện các trường hợp hành khách cất giấu hay tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Những thiết bị soi chiếu hiện đại cùng việc phối hợp thường xuyên với Đồn Công an Cảng hàng không đã giúp ngăn chặn kịp thời những vụ việc, đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thống kê năm 2023, cả 2 đơn vị đã phối hợp và bàn giao, tiếp nhận 77 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao.

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, đã phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không vận động quần chúng nhân dân giao nộp 34 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện 4 vụ vận chuyển súng bằng đường hàng không.

Chủ tịch TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn xảy ra nhiều, tiềm ẩn phức tạp, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí “nóng” trên địa bàn phức tạp, đầu năm 2024, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có thư kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, phường, xã và toàn thể nhân dân thực hiện cuộc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.