Nhức nhối mua bán vũ khí 'nóng', Chủ tịch Đà Nẵng ra thư kêu gọi người dân giao nộp

TPO - Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp các đơn vị chức năng mai phục, bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.