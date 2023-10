Công an Đà Nẵng vận động người dân giao nộp hàng trăm vũ khí "nóng", vật liệu nổ

TPO - TIN NÓNG ngày 29/10: Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, lăng mạ CSGT; Mạo nhận cán bộ cảng hàng không lừa gần 3 tỷ đồng ‘chạy việc’; Bắt giam giám đốc công ty bảo hiểm tại Cao Bằng; Công an truy tìm chủ đường dây vỡ hụi gần 20 tỷ đồng;...

TPO - Thuyền trưởng tàu NĐ 95368 cho biết đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đây là tàu chở dầu thứ ba được phát hiện trong vòng hơn một tháng qua.

TPO - Chiều 28/10, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với bà Cao Thị Lĩnh (SN 1991, trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn).

TPO - Tối 27/10, ghi nhận tại khu vực một số tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, nhiều thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách... không chấp hành hiệu lệnh tổ công tác, thậm chí có đối tượng còn xịt hơi cay ra đường. Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác cũng bắt giữ nhiều đối tượng mang theo "cỏ Mỹ", ma túy tổng hợp.

TPO - Liên quan vụ việc 2 người tử vong sau khi uống sữa nghi do bị đầu độc, ngày 25/10, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Q. (SN 2009, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Giết người".