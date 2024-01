Cơ quan chức năng trả lời đơn tố cáo công an bắt giữ người trái pháp luật

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Hồ Trung Sơn, trú tại tổ 9, phường Thịnh Đán (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo việc ông bị một người dân vu khống tội giết người. Với tố cáo trên, ông Sơn bị cán bộ Công an phường Thịnh Đán đến bắt giữ, dùng dùi cui vụt vào mặt, còng tay số 8 giải về trụ sở Công an phường. Sau đó, ông Sơn tiếp tục được chuyển đến Công an thành phố Thái Nguyên giữ từ đêm 6/7 đến 12 giờ ngày 7/7/2021 thì được cho về. Ông Sơn cho rằng Công an phường Thịnh Đán và Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt, giữ người không có căn cứ, trái pháp luật nên tố cáo sự việc. Nhưng sau đó, ông nhận được thông báo của Công an thành phố Thái Nguyên về việc không khởi tố hình sự vụ án ông đã tố cáo.

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, ngày 2/11/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên có văn bản trả lời, cho biết: Qua nghiên cứu nội dung đơn, xét thấy hành vi của các cán bộ công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên không có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, ngày 8/4/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã có quyết định (số 77) không khởi tố đối với vụ việc nói trên.

2. Đơn của các công dân trú tại thôn Lạc Cầu (xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên) kiến nghị việc công trình xây dựng của họ bị chính quyền địa phương cưỡng chế trái quy định. Ngày 15/12/2023, UBND huyện Yên Mỹ có văn bản (số 1877) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trước đây, các hộ dân nói trên được giao đất tại xứ đồng Khoa Học (xã Giai Phạm) để trồng cây hàng năm. Tuy nhiên, sau đó các hộ dân này lại tự ý trông cây lâu năm, rồi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là trái quy định. Trong quá trình xử lý, UBND xã Giai Phạm đã yêu cầu các hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng họ không chấp hành. Do vậy, năm 2022, UBND xã Giai Phạm đã tiến hành cưỡng chế sai phạm nói trên là đúng quy định.

3. Đơn của ông Nguyễn Hùng Phi, trú tại Khu tập thể Công ty Vật tư Mỏ địa chất, thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) tố cáo một người nguyên là lãnh đạo Công ty Vật tư Mỏ địa chất, trước đây đã lợi dụng chức quyền và câu kết với một số đảng viên cùng Công ty để trục lợi, bán đất trái thẩm quyền. Ngày 14/12/2023, Công an huyện Gia Lâm có văn bản (số 4334) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, Công an huyện Gia Lâm đã làm việc với chính quyền địa phương và được biết nội dung đơn của ông Phi đang được UBND thị trấn Yên Viên thụ lý giải quyết. Căn cứ quy định của Luật Tố cáo, Nghị định 31/2019-CP (ngày 10/4/2019) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thổ chức thi hành Luật Tố cáo, Công an huyện Gia Lâm đã chuyển đơn của ông Nguyễn Hùng Phi đến Thường trực Huyện uỷ Gia Lâm để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.