Đề nghị làm rõ tố cáo bị dùng nhục hình tại công an phường

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Đỗ Thành Hưng, Giám đốc Công ty Luật TNHH LTH (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), đề nghị xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu cấu thành “tội dùng nhục hình” liên quan đến bị can Nguyễn Như Thương trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Cụ thể, theo phản ánh trong đơn, ông Hưng cho rằng, đêm 11/4/2023, anh Thương đã bị nhục hình tại Công an phường Đội Cấn (quận Ba Đình) để làm rõ việc mang ma túy theo người. Tuy nhiên, theo bị can Thương, bản thân không mang ma tuý. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình có văn bản trả lời, cho biết: Căn cứ quy định pháp luật, Viện KSND quận Ba Đình đã chuyển đơn đến Công an quận Ba Đình để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đơn của bà Phạm Thị Kim Thu, trú tại trú tại A29 khu nhà ở Thới An (phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh việc bị UBND quận 12 ra quyết định cưỡng chế công trình xây dựng của gia đình bà tại thửa đất 4014, tờ bản đồ số 4, nay thuộc một phần thửa đất 32, tờ bản đồ số 4 (phường Thạnh Xuân, quận 12). Ngày 3/11/2023, UBND quận 12 có văn bản (số 7644) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 12/7/2023, TAND TP Hồ Chí Minh có Thông báo số 129, thụ lý vụ án khiếu kiện các quyết định của UBND quận 12 liên quan đến việc xử lý sai phạm đối với công trình xây dựng tại thửa đất nói trên của gia đình bà Thu. Ngày 25/9/2023, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên toà hành chính xét xử sơ thẩm vụ án nói trên, nhưng bà Phạm Thị Kim Thu không đến tham dự phiên toà, do đó phiên toà phải tạm hoãn. Hiện UBND quận 12 đang chờ kết quả xét xử vụ án trên. Sau khi có kết quả xét xử của TAND TP Hồ Chí Minh, UBND quận 12 sẽ cung cấp thông tin đến báo Tiền Phong theo quy định.

3. Đơn của các cư dân toà nhà N04, N05 khu Chung cư Ecohome (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đề nghị chủ đầu tư, Ban quản lý toà nhà, đại diện chủ sở hữu phối hợp các bước để tiến tới tổ chức hội nghị toà nhà chung cư do UBND phường tổ chức. Tuy nhiên, đến nay chưa tổ chức được hội nghị do chưa xây dựng được quy chế, nội quy, nhân sự tham gia Ban quản trị toà nhà. Ngày 29/11/2023, UBND phường Đông Ngạc có văn bản (số 1357) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Hiện nay, UBND phường đang tiến hành các bước cần thiết và gửi thông báo đến chủ đầu tư, Ban quản lý toà nhà, đại diện chủ sở hữu để hoàn tất các nội dung liên quan, tiến tới tổ chức hội nghị toà nhà N04, N05 khu Chung cư Ecohome theo quy định.