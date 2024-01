Bắt đối tượng buôn ma túy, thu cả ‘kho’ vũ khí nóng

TPO - Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Kim Văn Huy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà Huy, Công an thu giữ nhiều kiếm, dao, thuốc nổ, súng, mìn tự chế.