TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm

TP - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30/4 và 1/5, công an các quận, huyện tại TPHCM đã ra quân trấn áp tội phạm và chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Ngày 25/4, đại diện Công an quận 11 (TPHCM) cho biết vừa tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30/4 và 1/5. Đại tá Phạm Xuân Thao - Trưởng Công an quận 11 yêu cầu các đơn vị kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, những vấn đề phát sinh trong xã hội có tác động đến ANTT; kịp thời phát hiện, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Đại tá Thao yêu cầu Công an 16 phường trên địa bàn đấu tranh quyết liệt với tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tín dụng đen, tội phạm ma túy, kinh tế, vi phạm pháp luật về vũ khí…

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Trần Bình - Chủ tịch UBND quận 11 yêu cầu lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, lấy công tác phòng ngừa để làm trọng tâm xuyên suốt trong đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, dư luận quần chúng nhân dân và âm mưu, ý đồ của thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong dịp lễ.

Trong đó, chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý, giáo dục đối tượng phòng ngừa phạm tội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo quần chúng nhân dân về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao và các thủ đoạn lừa đảo thông qua viễn thông, mạng xã hội khác.

Ông Bình cũng yêu cầu lực lượng Công an theo dõi, làm tan rã ngay từ đầu đối với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, cờ bạc, mại dâm; không để hình thành các băng, ổ nhóm phạm tội manh động, phức tạp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, mua bán hàng gian, hàng giả; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các điểm kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở cho thuê lưu trú và các điểm dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội…

Đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Công an quận 12 yêu cầu lực lượng Hình sự đặc nhiệm, Tổ 363 Công an quận 12 tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tuyến tập trung nhiều các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; các tuyến thường xuyên xảy ra các loại tội phạm.

Đại tá Ngọc yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép… nhằm đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân vui chơi, đón lễ.

Ngay sau lễ ra quân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã bắt giữ Vương Trọng Hiếu (26 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Bước đầu, qua làm việc đối tượng khai nhận cho con nợ vay với lãi suất từ 10% - 20%/tháng.

Ngoài ra, các trinh sát bắt giữ ông Nguyễn Thế Khương (41 tuổi, quê An Giang), người đang bị Công an quận 12 truy nã về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.