Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm tử vong vì sàm sỡ nữ nhân viên quán nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 5/5: Bắt giữ hai nghi can vụ thanh niên tử vong do truy đuổi cướp; Tận cùng sự ác độc của ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người tình; Người đàn ông bị đâm tử vong vì sàm sỡ nữ nhân viên quán nhậu...

Rủ người đàn ông mới quen tên O vào phòng của mình tại quán nhậu để uống bia giao lưu, nhưng khi thấy ông này có lời nói và sàm sỡ đối với một nữ phục vụ thì Nguyễn Minh Khôi (SN 1984) phản ứng nên ông O bỏ ra ngoài. Sau đó, khi tính tiền, thay vì ra về, ông O quay lại phòng của Khôi lớn tiếng chửi tục, gây sự nên hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, Khôi cùng nhóm bạn lao vào đánh ông O, riêng Khôi dùng ly thủy tinh bị vỡ đâm trúng vào vị trí nách bên phải của ông O. Tiếp đó, Trương Thanh Tâm (SN 1984) – cùng nhóm của Khôi dùng chân đá vào ông O làm ông này ngã xuống đất, nằm bất động rồi tử vong sau đó. TAND TP HCM đã tuyên phạt Khôi 16 năm tù còn Tâm 7 năm tù về tội “Giết người”.

Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa ban hành kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng chống dịch Covid-19 và việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á trên địa bàn. Theo đó, ông Nguyễn Trần Tuấn (Giám đốc CDC tỉnh), bà Phan Thị Nga (Trưởng khoa xét nghiệm) và bà Tô Minh Huệ (Kế toán trưởng) đã thừa nhận có nhận tiền mặt của Công ty Việt Á, với tổng số tiền 770 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc anh C.X.Đ (19 tuổi, Nghệ An) gặp tai nạn tử vong trong lúc truy đuổi cướp, mới đây Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố, bắt giam Điền Đức Huy (25 tuổi) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi) để điều tra về tội cướp giật tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại di động của nạn nhân, chiếc xe máy hai nghi phạm sử dụng để gây án. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại TPHCM đã quyết định hoãn phiên phúc thẩm vụ án liên quan thương vụ bán rẻ 9 triệu cổ phiếu SADECO vì một bị cáo mắc COVID-19 và đại diện Công ty Nguyễn Kim - đơn vị có nghĩa vụ quyền lợi liên quan cũng vắng mặt tại phiên xử. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc hai nữ du khách người Nga gọi taxi và nhờ tài xế cắm sạc pin điện thoại để vào khách sạn đổi tiền, nhưng khi họ vừa đi được một đoạn thì bất ngờ tài xế taxi lái xe đi mất. Mới đây, công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã làm rõ lái xe taxi là Trần Quốc Hưng (SN 1988, Nam Định). Người này cũng đã giao nộp hai chiếc điện thoại của du khách người Nga. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ ‘dì ghẻ’ hành hạ con chồng đến chết, gây phẫn nộ dư luận xảy ra tại TPHCM, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) - cha của cháu A (8 tuổi) tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Theo cáo trạng, do tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn với Trang và việc Thái không muốn có con chung với mình, nên có những ngày Trang đánh cháu A trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao; thậm chí "dì ghẻ" này còn bắt cháu A chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) đánh phụ nữ trong quá trình xử lý vụ việc tại quán cắt tóc My Hair Salon vào đêm 28/4, Công an tỉnh Cao Bằng thống nhất đánh giá ông Đoàn có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm. (Xem chi tiết)