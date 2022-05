Bản tin Hình sự: Cắt 'của quý' của chồng vì phát hiện con gái bị cưỡng dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 11/5: Trốn truy nã, ra biển hành nghề đánh cá vẫn bị bắt; Nghi án con trai sát hại mẹ và dì ruột; Tạm giữ hình sự ‘hotgirl’ tổ chức tiệc ma túy; Cắt 'của quý' của chồng vì phát hiện con gái bị cưỡng dâm bằng ảnh nhạy cảm...

Công an huyện Yên Châu (Sơn La) vừa cáo buộc Hà Thị Nguyệt (36 tuổi) tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Nguyệt kết hôn cùng Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi), khi đã có con riêng. Sau đó, Hoan vì muốn quan hệ tình dục cùng con riêng của vợ nên tạo tài khoản Facebook ảo để tán tỉnh, đề nghị bé gái gửi ảnh nhạy cảm, rồi dùng những ảnh này để khống chế quan hệ tình dục với bé gái khi vợ vắng nhà. Thời gian sau, Nguyệt xem video lắp trong nhà nên phát hiện sự việc, rồi dùng dao cắt "của quý" của chồng và đến cơ quan công an tự thú. Liên quan đến vụ việc, Hoan bị khởi tố, tạm giam để điều tra tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chuyển hồ sơ đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện 8 gói thầu, trị giá 12,3 tỷ đồng mua kit test của Cty Việt Á. Theo kết quả thanh tra, các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, chi phí nhân công, cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng dịch và không thực hiện mức giá dịch vụ theo yêu cầu đối với xét nghiệm COVID-19. Dẫn tới việc Bệnh viện Đa khoa, CDC tỉnh và 10 trung tâm y tế các huyện, thành phố thu phí dịch vụ test nhanh COVID-19 vượt mức quy định hơn 12 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang với cáo buộc nhận hối lộ của Công ty Việt Á. Theo đó, ông Tuấn và hai thuộc cấp đã thừa nhận có nhận tiền mặt của Công ty Việt Á, với tổng số tiền 770 triệu đồng, tuy nhiên CQĐT xác định số tiền hoa hồng các bị can đã nhận là hơn 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến những sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành - nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang cùng 2 Trưởng phòng thuộc trung tâm này. Trước đó, có một người tới giới thiệu tên Nguyên của Công ty Việt Á đem đến một túi quà bên trong đựng 450 triệu đồng đến nhà ông Lành rồi bỏ đi. Chiều cùng ngày, ông Lành xách “túi quà” đến cơ quan và mời các phòng chức năng lại và lập biên bản niêm phong, báo cáo trình UBND tỉnh. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với VKSND tỉnh và các cơ quan chức năng TP Phan Thiết kiểm tra thực địa dự án đại lộ Lê Duẩn. Theo đó, đoàn kiểm tra đo đạc hiện trạng và diện tích thu hồi đất của các hộ dân lẫn các hộ được tái định cư tại chỗ, để làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án này. (Xem chi tiết)

Bị truy nã vì trốn khỏi địa phương, không chấp hành án 6 tháng tù giam về tội đánh bạc, Lư Minh Phương (35 tuổi, trú huyện Đắk Song, Đắk Nông) trốn lên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và bị bắt khi tham gia một vụ đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá ăn tiền. Trong thời gian được Công an TP Buôn Ma Thuột cho bảo lãnh tại ngoại để tiếp tục củng cố hồ sơ chờ xử lý thì Phương lại bỏ trốn. Để tránh bị cơ quan công an truy bắt, Phương đến vùng biển huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xin làm thuê trên các ghe tàu đánh bắt cá. Sau hơn 2 năm lênh đênh trên biển, Phương đã bị đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột bắt đưa về quy án. (Xem chi tiết)

Nghe tiếng la hét tại căn nhà ở quận 5, người dân chạy đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện Trần Hồ Hiếu Thịnh (33 tuổi, TP HCM) đứng ở cửa, không mặc áo, tay chân có vết xước, chảy máu. Trong nhà, bà H.T.H và bà H.T.N (khoảng 70 tuổi; mẹ và dì ruột của Thịnh) tử vong. Tại CQĐT, Thịnh không hợp tác, biểu hiện tâm lý bất ổn. Công an TP HCM xác định Thịnh là nghi phạm, có biểu hiện bệnh tâm thần. (Xem chi tiết)

Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 2000, Bình Phước) liên hệ với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1996, An Giang) để thuê 1 phòng bay lắc tại khu phố 2, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương ) và nhờ Hoàng mua ma túy để Yến cùng nhóm bạn sử dụng. Chiều cùng ngày, khi các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà nói trên thì bị công an bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 0,71 gram chất bột ma túy (Ketamin) cùng nhiều tang vật khác như: tiền, đèn laser, khay đĩa đựng ma túy. (Xem chi tiết)