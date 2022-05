Bản tin Hình sự: Nhắc khách không hút thuốc, nhân viên cây xăng bị đâm nguy kịch

TPO - TIN NÓNG ngày 12/5: Lời khai của tên cướp ngân hàng ở Hải Phòng; Mâu thuẫn hùn hạp làm ăn trong vụ giết người rồi về nhà phóng hỏa tự thiêu ở Bình Dương; Bắt loạt đối tượng cho vay lãi nặng 180%/năm; Nhắc khách không hút thuốc, nhân viên cây xăng bị đâm nguy kịch...

Người đàn ông đến đổ xăng tại cửa hàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, rồi hút thuốc, nhân viên cây xăng thấy vậy đề nghị tắt, tránh gây nguy hiểm, dẫn đến ẩu đả. Sau đó, người khách này cởi trần đến cây xăng chửi bới, cầm kéo đuổi đâm người đã cãi vã với mình khiến nạn nhân gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang điều tra vụ việc.

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ Đào Anh Tuấn (49 tuổi) sử dụng súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên một ngân hàng để cướp tiền. Theo điều tra, do không có việc làm, lại bị chủ nợ thúc trả tiền nên Tuấn mặc áo tối màu, bịt kín mặt và mang theo khẩu súng hoa cải đi đến một phòng giao dịch ngân hàng ở Lạch Tray với ý định cướp tiền. Tại quầy giao dịch, hắn rút súng đe dọa bảo vệ, nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, do có chuông báo động nên nghi phạm lo lắng, tẩu thoát dù chưa cướp được tiền. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trong chuyện hùn tiền làm ăn, Nguyễn Văn Hoan (SN 1983, quê Nghệ An) sang nhà bạn thân là anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1984, ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), dùng dao đâm vợ chồng anh này thương vong rồi về nhà tự thiêu trong phòng ngủ. Khi lực lượng chức năng kiểm soát được đám cháy thì Hoan đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, thi thể biến dạng. (Xem chi tiết)

Sáng 12/5, cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 đồng phạm hầu tòa trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty VN Pharma. Luật sư cho rằng, ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế có liên quan vụ án nên cần phải triệu tập để làm rõ một số nội dung, văn bản do ông này ký đối với quy trình cấp đăng ký thuốc cho VN Pharma, từ đó, tạo điều kiện cho thuốc giả nhãn mác Heath 2000 tuồn vào tiêu thụ tại Việt Nam. (Xem chi tiết)

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt liên tiếp 11 vụ, 11 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo CQĐT, từ giữa năm 2021 đến thời điểm bị bắt giữ, 11 đối tượng nói trên đã tiến hành cho nhiều người dân vay với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày (tương đương từ 108% đến 180%/năm); thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang, theo điều tra, vào năm 2020 và 2021, CDC Hậu Giang đã mượn kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất để sử dụng phục vụ phòng, chống dịch. Sau đó, thực hiện hồ sơ, thủ tục hợp thức nhằm để cho Công ty Việt Á trúng 6 gói thầu với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. (Xem chi tiết)