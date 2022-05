Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vợ giết chồng rồi cột thi thể vào cục sắt để thả xuống ao

TPO - TIN NÓNG ngày 14/5: Khởi tố, bắt giam 4 giáo viên làm giả học bạ THPT; Cảnh sát bao vây tụ điểm mại dâm, ma tuý núp bóng quán karaoke; Nguyên nhân người vợ giết chồng rồi cột thi thể vào cục sắt để thả xuống ao...

Cách đây 4 tháng, trong lúc cự cãi với chồng là ông L.V.T (42 tuổi), bà S.T.H (46 tuổi) dùng dao chém chết chồng. Sau đó, người phụ nữ này cột vào người chồng một cục sắt rồi dìm nạn nhân xuống ao, nhằm mục đích để thi thể chìm xuống đáy ao, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, do bị ám ảnh việc giết chồng dìm xác xuống ao, nên bà H đến cơ quan công an đầu thú. Hiện công an Cà Mau đang tiến hành bơm nước ao trong vườn nhà bà H để làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại công ty TNHH Epco (TPHCM) và một số đơn vị, Bộ Công an đề nghị UBND TP Thủ Đức (TP HCM) chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các phường liên quan trả lời rõ, các lô đất thuộc diện thi hành án mà ông Liên Khui Thìn tố cáo bị chiếm đoạt đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai, việc cấp giấy chứng nhận nói trên là đúng hay sai và căn cứ theo văn bản pháp luật nào? (Xem chi tiết)

Khi hỏi về lý do vì sao không kiểm tra các gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh giải thích: “Khi phê duyệt kế hoạch thanh tra thì có, nhưng Bộ Công an vô làm việc các gói thầu liên quan Công ty Việt Á tỉnh mới bỏ ra để Bộ Công an làm. Do đó, tỉnh không thanh tra các gói thầu liên quan Việt Á. Việc này Thanh tra tỉnh có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh”. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nam Định vừa ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 cán bộ, giáo viên về tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm GDTX Nghĩa Tân (nay là Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghĩa Hưng) và Trung tâm GDTX huyện Nam Trực (nay là Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực). Theo hồ sơ điều tra ban đầu, trong giai đoạn năm 2011- 2012, các bị can trên có hành vi cấu kết với nhau hoàn thiện hồ sơ, giả mạo tài liệu để hợp thức hóa quy trình, thủ tục cấp học bạ bổ túc trung học trái quy định cho nhiều người không đủ điều kiện. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền, do Trần Thị Hiền (SN 1969) làm chủ. Thời điểm công an ập vào quán, đã bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, ông Vũ Văn Yên (SN 1964) đến nhà Nguyễn Xuân Quân (SN 1988) nói chuyện. Trong quá trình lời qua tiếng lại, ông Yên dùng tay phải vặn ngược tay phải chị Liên về phía sau, tay trái bẻ về phía sau gáy và ấn đầu chị này xuống mặt bàn tại tầng 1 ngôi nhà. Nghe tiếng chị Liên kêu, Quân từ nhà ông Nguyễn Văn Thủy (bố đẻ) chạy về lao vào đẩy vai ông Yên và nói: “Ông làm gì vợ tôi, ông Yên bỏ tay ra”. Sau đó, Quân quay lại nhà ông Thủy lấy 1 con dao để chém ông Yên. Viện KSND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quân về tội “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)