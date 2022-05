Bản tin Hình sự: Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công thiếu tá cảnh sát

TPO - TIN NÓNG ngày 17/5: Thiếu tá cảnh sát bị nhóm thanh niên dùng hung khí đâm trọng thương; Tòa án buộc Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thi hành án hành chính; Khởi tố hai đối tượng từ Đắk Lắk sang Gia Lai cưa gỗ trái phép; Tình tiết bất ngờ về dàn xe sang bị tạm giữ sau cuộc khám xét nhà cựu Chủ tịch TP Hạ Long...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chuyển hồ sơ tới cơ quan công an để điều tra về gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và máy bơm bóng đối xung mạch chủ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Được biết, dự án trên có tổng giá trị 39 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ của Đài phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long năm 2020. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng BQL vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch thành phố Hạ Long, cơ quan đăng kiểm cho biết, 3 trong số 4 xế hộp (Lexus 570, Lexus ES 350, Vinfast Lux SA và Mercedes E300) có tổng trị giá gần 20 tỷ đồng bị tạm giữ được đứng tên công ty và cá nhân khác. Duy nhất chỉ có xe Vinfast Lux SA trị giá 1,8 tỷ đồng mang tên Phạm Hồng Hà. (Xem chi tiết)

Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994, trú tại phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Thịnh là cán bộ hợp đồng tại BQL Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX Ba Đồn, bị cơ quan tố tụng cáo buộc lợi dụng việc làm môi giới mua bán và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

TAND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hoàng (SN 1997, quê Kon Tum) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo cáo trạng, Hoàng có nhiệm vụ điều khiển máy xúc cho Công ty CP Cầu đường NewSun. Trong quá trình làm việc, do bực tức bị thủ kho xúc phạm, Hoàng lái máy xúc đập phá 2 chiếc xe ô tô, trong đó của 1 xe của người này để “hả giận”. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can La Văn Trung (SN 1980) và Sầm Văn Huấn (SN 1986, cùng trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trung và Huấn bị cảnh sát bắt quả tang khi vận chuyển 4 hộp gỗ bằng xe máy độ chế tại tiểu khu 1396, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định buộc thi hành án (THA) hành chính đối với UBND TP Nha Trang, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hủy bốn quyết định của UBND TP Nha Trang, một quyết định của chủ tịch UBND TP Nha Trang, một quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất, bồi thường, giải quyết khiếu nại của gia đình ông Phạm Văn Tuân (59 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). (Xem chi tiết)

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 – Cục QLTT Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra 2 kho hàng do ông Tạ Tương Quân làm chủ có địa chỉ xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện số lượng lớn kẹo ghi nhãn mác “Made in China” đang được đóng gói thành kẹo “Made in Japan”. Chủ kho hàng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các hóa đơn chứng từ liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TX Tân Châu khởi tố bị can 4 đối tượng Lê Ngọc Tín (SN 1992), Hồ Thành Quý (SN 1988), Lương Tân Em (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Cẩn (SN 1983, cùng trú xã Châu Phong, TX Tân Châu) về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo tài liệu điều tra, Tín lái xe máy không đội mũ bảo hiểm trong tình trạng say rượu, cúp đầu xe thiếu tá cảnh sát thuộc Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đang trên đường làm nhiệm vụ. Khi bị thiếu tá cảnh sát gọi điện cho cơ quan chức năng đến giải quyết, nhóm của Tín dùng hung khí đâm nhiều nhát vào lưng, vai nạn nhân gây thương tích…