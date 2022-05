Tài xế dùng xe múc đập nát hai ô tô có người bên trong lĩnh án 2 năm 6 tháng tù

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1396, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.

TPO - Ngày 17/5, Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) cho hay, cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994) trú tại TDP Me Hội, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPO - Chiều 16/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’.