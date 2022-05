Cán bộ quỹ đất lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn

TPO - Ngày 17/5, Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) cho hay, cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994) trú tại TDP Me Hội, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TX. Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Quốc Thịnh là cán bộ hợp đồng làm việc tại BQL Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX. Ba Đồn, bị cáo buộc lợi dụng việc làm môi giới mua bán đất và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền trên 2,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 16/5 Công an TX. Ba Đồn cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn) về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, đối tượng Hoàng Thị Lan làm làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để giúp chồng mình làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý. Đối tượng Lan đã sử dụng 2 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng. Hoàng Nam