Bản tin Hình sự: Xuất hiện 'người bún' có thể chui qua khe cổng cực hẹp để trộm tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 16/5: Bắt đối tượng cho dân nghèo vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' 365%/năm; Điều tra vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu bé trai 27 tháng tuổi rồi đánh; Lời khai của nghi phạm giết chồng, giấu xác dưới ao hơn 4 tháng ở Cà Mau; Xuất hiện 'người bún' có thể chui qua khe cổng cực hẹp để trộm tài sản...

Chị H.T.H (SN 1980, chủ quán cà phê ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM) mới đây trình báo về việc quán cà phê của chị bị trộm đột nhập trộm nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Theo hình ảnh camera chị H cung cấp, khoảng 3h30’ ngày 14/5, quán cà phê của chị H đóng cửa, bên trong chỉ có người cháu trông coi. Vào thời điểm trên, đối tượng có nhân dạng ốm lén lút chui qua khe cổng rào, đột nhập vào bên trong trộm 4 ĐTDĐ đắt tiền, 1 laptop và lục quầy lấy đi số tiền gần 6 triệu đồng. Sau khi thực hiện vụ trộm, đối tượng chui ra khỏi quán cà phê bằng đường cũ và tẩu thoát. Công an huyện Hóc Môn đã tiếp nhận thông tin, xác định nhân dạng đối tượng và khoanh vùng truy xét.

Công an TP Huế vừa tạm giữ Lê Thiên Vũ (26 tuổi, Thanh Hóa) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Theo điều tra, Vũ vào TP Huế với mục đích tìm kiếm việc làm. Tại đây, biết nhiều người dân cần vay tiền mà không thế chấp, Vũ đã nảy sinh ý định tổ chức cho vay tiền với lãi suất “khủng”. Điều tra bước đầu, từ tháng 2 đến giữa tháng 5/2022, Vũ đã cho nhiều người vay với mức từ 5 đến 40 triệu đồng. Người vay tiền phải trả cho Vũ mức lãi suất "cắt cổ" dao động từ 283% đến 365%/năm. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã tạm giữ 22 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến bằng “bom xăng” và nổ súng trên địa bàn phường Tân Mai vào rạng sáng 15/5 khiến người dân một phen kinh hãi. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, 2 nhóm thanh niên có độ tuổi từ 16 -19 tuổi, một số đang là học sinh cầm theo hung khí là kiếm, dao cùng bom xăng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. (Xem chi tiết)

UBND huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ một vụ bảo mẫu dùng túi nilon bịt đầu trẻ mầm non rồi đánh, tại điểm mầm non tư thục Bông Sen (thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp). Bước đầu, công an xác định, bé trai 27 tháng tuổi tè dầm, khóc, cô giáo dỗ mãi không chịu ngủ trưa nên đã lấy túi nilon màu đen trùm vào đầu bé để cho tối, dễ ngủ. Tuy nhiên, hành vi của cô giáo đã gây phản cảm, tạo dư luận không tốt. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ vợ giết chồng giấu xác dưới ao, tại CQĐT, Sơn Thị Hồng (46 tuổi) khai nhận, Hồng chung sống như vợ chồng với nạn nhân là L.V.T (42 tuổi) được 4 năm và có một con chung được 3 tuổi. Thời gian không đi làm ngư phủ, ông T thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu rồi về nhà đánh đập Hồng. Đợt Tết Nhâm Dần vừa qua, sau khi đi nhậu về ông T gây sự với Hồng và thách thức: “Mày dám chém tao không... ngon chém đi”. Quá uất ức, Hồng cầm dao chém vào người T, dẫn đến nạn nhân tử vong. Sau đó Hồng buộc cục sắt và nhiều vật có trọng lượng nặng vào người nạn nhân, rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Ông Lê Viết H (SN 1980), đang ngồi chơi tại lán bảo vệ rừng Tiểu khu 156 – Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị Nguyễn Hồng xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Hậu quả ông H tử vong sau đó, còn Sơn bỏ trốn vào rừng. “Nạn nhân nuôi cá và hung thủ nuôi lợn gần lán kiểm lâm. Hai người này vào trạm ở nhờ, rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng”, ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang thông tin. Công an huyện Vũ Quang đang khẩn trương truy bắt Sơn. (Xem chi tiết)