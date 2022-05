Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua ví điện tử

TPO - Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố 11 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví điện tử MoMo với số tiền ước tính 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví MoMo.

Các đối tượng này có độ tuổi từ 16-27 tuổi, quê quán tại địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, An Giang, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Nguyễn Thành Quang (22 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) đã sử dụng mạng máy tính tạo lập ra các trang website đánh bạc để cho những người khác thuê nhằm mục đích điều hành việc đánh bạc thông qua các giao dịch của các ví điện tử MoMo.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội để quảng cáo về hình thức đánh bạc qua ví điện tử MoMo nhằm thu hút sự tham gia của nhiều con bạc. Bước đầu số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang website trên ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Công an đã thu giữ tang vật gồm: 10 bộ máy tính, 11 điện thoại di động, 12 thẻ ATM, 179 sim số điện thoại không chính chủ và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định.