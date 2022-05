Bản tin Hình sự: Bị kiểm tra, nhân viên quán karaoke hoạt động chui nhốt 16 khách rồi bỏ trốn

TPO - TIN NÓNG ngày 21/5: Nhân viên quán karaoke nhốt 16 khách, bỏ trốn khi bị kiểm tra; Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long nói gì khi bị bắt, khám xét?; Đề nghị điều tra 3 gói thầu mua kit test Việt Á của CDC Bạc Liêu; Viện kiểm sát vào cuộc vụ kê khống hơn 700 triệu tiền khách sạn đón tiếp đoàn EVN;...

Ngang nhiên hoạt động trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm nhân viên quán karaoke ở phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) khóa cửa không cho khách ra ngoài rồi trèo qua lối thoát hiểm để bỏ trốn. Công an quận Đống Đa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tập (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Tạ Văn Minh (20 tuổi) và Nguyễn Tùng Lâm (32 tuổi, cùng quê Thái Bình) là nhân viên quán karaoke trên về tội 'Giữ người trái pháp luật'.

Sau khi nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt và khám xét, ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho rằng bản thân bị oan, vì không làm gì sai. Ông Hà nói, các gói thầu đều được đấu giá qua mạng và đấu giá công khai, nếu vì thế mà bị bắt thì phải bắt rất nhiều người. (Xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Trước đó, lực lượng chức năng đã lấy 3 mẫu nước thải và 9 mẫu chất thải trong 3 bể lắng tại khu vực nghiền thủy tinh, 3 mẫu chất thải tại hệ thống thoát nước mưa và 3 mẫu chất thải trong bể bê tông ở khu vực nhà kho của công ty để giám định để xác định mức độ, tính chất độc hại của các chất này. (Xem chi tiết)

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư) có dấu hiệu thiếu minh bạch. Do đó, đơn vị này chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra. Theo kết luận thanh tra, vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm, Khoa Xét nghiệm và Phòng Tài chính - Kế hoạch. (Xem chi tiết)

Có 19 vụ án đã kết luận điều tra với 35 bị can nhưng ông Huỳnh Trung Tính, kiểm sát viên, đang công tác tại VKSND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã không tham mưu ban hành cáo trạng dẫn tới quá thời gian truy tố nên nhiều bị can phạm tội mới. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tính. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can gồm Đặng Văn Dũng (SN 1994, trú tỉnh Lào Cai) và Bùi Văn Tiệp (SN 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC 14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cả hai đều là Trưởng ca thu phí (thuộc Công ty CP và dịch vụ quản lý đường cao tốc Việt Nam - VECS) đã làm trái quy định cho xe ô tô tải “quá khổ, quá tải” vào tham gia giao thông trái phép trên cao tốc để lấy tiền chia nhau. (Xem chi tiết)

Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận đã thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo liên quan việc cán bộ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có dấu hiệu kê khống hoá đơn khách sạn 'đón tiếp' đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với số tiền hơn 700 triệu đồng, trong khi thực tế đoàn lưu trú tại nhà ở công vụ. Qua kiểm tra, Viện KSND tỉnh Bình Thuận xét thấy, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã lập các chứng từ, quyết toán không đúng thực tế số tiền hơn 738 triệu đồng tiền thuê phòng nghỉ ở khách sạn Hồng Đức, từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2020, gây thất thoát tài sản của nhà nước… (Xem chi tiết)