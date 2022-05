Bản tin Hình sự: Trút mưa dao xuống anh trai và chị dâu vì sợ bị chiếm đất lối đi

TPO - TIN NÓNG ngày 20/5: Bắt Giám đốc CDC Đồng Tháp; Cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng rút súng hỗn chiến ở phố cổ Hà Nội; Khởi tố kẻ trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 đem bán ve chai; Trút mưa dao xuống anh trai và chị dâu vì sợ bị chiếm đất lối đi...

TAND Hà Nội vừa tuyên phạt Đặng Văn Hoa (63 tuổi) 14 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, nghĩ rằng anh trai là Đặng Quang Thành có ý định chiếm 23 m2 đất lối đi chung do cha mẹ để lại làm của riêng, khi nhờ người đến đo đất ở đầu ngõ (mục đích xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con trai), nên ông Hoa sang nhà ông Thành nói chuyện rồi hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, ông Hoa bỏ về nhưng vì bức xúc việc con trai ông Thành nói "Bố tao già rồi, để bố tao yên", nên ông Hoa cầm dao bầu sang đâm ông Thành nhiều nhát vào đầu, cánh tay và mạn sườn. Vợ ông Thành ra ngăn cũng bị ông Hoa đâm vào thái dương. Qua giám định thương tật, ông Thành và vợ lần lượt chịu thương tích 67% và 2%.

Liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Đồng Tháp và các đơn vị, cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh, công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hai (59 tuổi), Giám đốc CDC Đồng Tháp và Nguyễn Thị Lệ Ngọc (39 tuổi), Phó trưởng khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ Đặng Ngọc Điệp (SN 1979), Nguyễn Xuân Chiến (SN 1976) và Nguyễn Đức Nam (SN 1990) – 3 đối tượng hỗn chiến trước số nhà 11 phố Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm). Theo điều tra, trong lúc xô xát,1 đối tượng lấy trong người khẩu súng bắn về phía đối thủ nhưng đạn không nổ. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc Heath 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma. Ngoài ra, HĐXX yêu cầu tiếp tục điều tra các cán bộ hải quan và đối tượng có liên quan vụ án nhưng chưa bị khởi tố. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đức Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa khởi tố 19 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến trong rừng cao su giữa 2 băng nhóm ở địa phương này. Theo điều tra ban đầu, do Phan Tấn Hiệp (Tèo voi) và Bùi Ngọc Phúc (Phúc bợm) xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke nên sau đó, Phúc gọi điện hẹn Hiệp ra lô cao su gần khu vực dân cư để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó cả Phúc và Hiệp đều đưa đồng bọn cùng với hung khí, trong đó có súng đến điểm hẹn rồi lao vào hỗn chiến. (Xem chi tiết)

Công an quận 1 (TP HCM) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (50 tuổi) để xử lý hành vi "trộm cắp tài sản". Theo điều tra, trong một lần lên cầu Thủ Thiêm 2 chơi, Thái thấy nắp cống bằng kim loại có thể nhấc lên được, nên Thái đem theo bao tải đi từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu và giật tổng cộng 32 nắp chắn rác (hình tròn, nặng 4,2kg) bỏ vào bao. Sau đó, Thái đem bán cho một tiệm ve chai với giá 1,1 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Đinh Tiến Trung và Phạm Quang Trường (cùng 22 tuổi) về hành vi "cướp tài sản". Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên Trung và Trường rủ nhau đi cướp. Khi bắt gặp chị N chạy xe máy một mình giữa đêm, thì liền vượt lên chặn xe chị N và dùng dao đe dọa, cướp ba lô bên trong chứa điện thoại di động, tiền mặt và một số tài sản khác. Cướp được tài sản, hai nghi phạm mang điện thoại đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)