Khởi tố vụ án chôn chất thải trái phép tại Xí nghiệp Đèn ống Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

TPO - Sáng 21/5, do là ngày đầu tiên áp dụng và cũng là ngày cuối tuần nên nhiều điểm đăng ký xe tại trụ sở công an các huyện, xã có khá ít người đến thực hiện làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe.

Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng để điều tra về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.