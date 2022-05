Hình ảnh ngày đầu thực hiện đăng ký xe tại công an xã, huyện ở TPHCM

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đã triển khai chạy thử nghiệm đăng ký xe ô tô tại trụ sở công an ở 5 huyện và xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại 58 xã thuộc 5 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ) và Công an quận Bình Thạnh.