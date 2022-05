Bản tin Hình sự: Sát hại con gái vì nghĩ vợ không thương con

TPO - TIN NÓNG ngày 24/5: Diễn biến điều tra vụ án vợ giết chồng giấu xác dưới ao ở Cà Mau; Bắt kẻ rút dao đâm 2 người thương vong rồi leo nóc nhà lẩn trốn; Sát hại con gái vì nghĩ vợ không thương con...

Buồn bực chuyện vợ (42 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về chuyện chia tài sản và thấy vợ la mắng con gái thứ hai 5 tuổi, Bùi Văn Sô (43 tuổi) nghĩ vợ không thương con nên xuống bếp lấy dao, đến sau lưng bé gái cắt một nhát vào vùng cổ. Người vợ phát hiện lao vào ngăn cản, đưa con gái đi cấp cứu kịp thời, thương tích 4%. Lúc sau, Sô tiếp tục lấy dao tự tử nhưng được người thân can ngăn. TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Sô 14 năm tù về tội "Giết người". (Xem Chi tiết)

Công an tỉnh Khánh Hoà vừa có công văn gửi Hội đồng định giá tài sản trong thi hành án trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hoà yêu cầu định giá các thiết bị y tế mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hoà đã mua trong giai đoạn phòng chống dịch COVID - 19 từ năm 2020 - 2021. Được biết, yêu cầu định giá của công an tỉnh này xuất phát từ quá trình xác minh tin báo tội phạm về vụ việc có dấu hiệu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Khánh Hoà. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Viết Cường (23 tuổi) - nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại tiệm vàng S.T trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh, TP HCM), tại CQĐT, Cường khai, do bản thân nghiện game và cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Đáng chú ý, sau khi cướp thành công, Cường đã mang lắc vàng đi bán lấy tiền. Có tiền, đối tượng mang nạp vào tài khoản game, tiếp tục ngồi chơi thì bị bắt giữ ở TP Thủ Đức. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ vợ giết chồng giấu xác dưới ao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Sơn Thị Hồng (46 tuổi) để điều tra hành vi "Giết người". Theo điều tra, do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, uất ức, không kiềm chế được tức giận, lại bị thách thức nên Hồng cầm dao chém chồng tử vong trong đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua. Sau đó, Hồng buộc cục sắt và gạch vào người nạn nhân, rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Mới đây, Hồng nghe gia đình chồng bàn tính sẽ tát ao cá (nơi Hồng giấu xác chồng) để bắt cá làm đám giỗ cho mẹ chồng. Hồng sợ bị lộ nên đã gọi điện cho cháu chồng nói về việc mình đã chém chết chồng và giấu xác dưới ao. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Luyện (39 tuổi, Sóc Trăng) để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, Luyện được chị T.T.C (32 tuổi, Kiên Giang) nhờ chở đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi) là chồng cũ của chị C để gặp con nhưng ông Hùng không đồng ý và xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, do nghĩ rằng Luyện là bạn trai của chị C nên ông Hùng đã lao đến đuổi đánh. Bị tấn công, Luyện bất ngờ rút dao đâm ông Hùng khiến nạn nhân ngã gục. Thấy vậy, anh Đạt (31 tuổi, con trai ông Hùng) lao vào giải cứu cha cũng bị Luyện đâm một nhát vào bụng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên ông Hùng đã tử vong. Sau khi gây án, Luyện vứt dao tại hiện trường rồi leo lên nóc nhà dân gần hiện trường để lẩn trốn. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố Lê Thị Xuyến (24 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản. Theo điều tra, thấy dì của chồng là L.T.N (46 tuổi) mang theo túi xách chứa nhiều vàng đến nhà mình ở nhờ, sau đó đưa lên gác lửng cất trong phòng ngủ, nên nhân lúc bà N và mẹ chồng của mình đi lễ nhà thờ, Xuyến lẻn lên phòng ở gác lửng, mở túi xách của dì trộm trang sức bằng vàng như vòng cổ, dây chuyền, nhẫn, lắc tay... đem giấu trong máy giặt. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Máy động lực Việt Nam (VEAM) 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, bị cáo Lâm Chí Quang (cựu Tổng Giám đốc VEAM) bị tuyên 8 năm tù, Vũ Từ Công (cựu Kế toán trưởng VEAM) 6 năm tù, Đào Quốc Việt (cựu Giám đốc Vetranco) 13 năm tù và Trần Quang Tiến (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Nam) bị phạt 16 năm tù. (Xem chi tiết)