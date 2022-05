Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị chém gục vì đập vỡ cửa sổ nhà người khác

TPO - TIN NÓNG ngày 26/5: Yêu cầu giải mật tài liệu trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang; Lật tẩy thủ đoạn của băng tín dụng đen cho vay lãi 2.200%/năm; Khởi tố đối tượng nhiều lần giao cấu với trẻ em tại nhà trọ; Người đàn ông bị chém gục vì đập vỡ cửa sổ nhà người khác...

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khởi tố, bắt giam Trần Anh Dũng (35 tuổi, thị trấn Cẩm Xuyên) về tội "Cố ý gây thương tích". Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước với Dũng nên anh Cường (41 tuổi) đến nhà Dũng để "nói chuyện". Khi không thấy Dũng ra tiếp, anh Cường to tiếng chửi bới, sau đó dùng vật cứng đập vỡ cửa sổ nhà Dũng. Quá bực tức, Dũng cầm thanh kiếm đuổi chém khiến anh Cường gục giữa đường. Gây án xong, Dũng gọi điện đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú. Anh Cường tổn hại sức khỏe 26%.

Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Y tế, liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra đôn đốc giải mật tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến ổ nhóm gần 300 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng xuyên quốc gia vừa bị Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá, theo cơ quan điều tra, sau khi khách hàng tải app “cashvn, vaynhanhpro, ovay” do chính nhóm này phát triển và đăng nhập tên tuổi, số điện thoại, ảnh chụp CMND, CCCD, đồng thời cho ứng dụng truy cập vào danh bạ điện thoại (để nắm được thông tin người thân, bạn bè…) thì chỉ mất 5-10 phút là hồ sơ được thẩm duyệt. Nếu thành công, khách hàng được vay từ 2-30 triệu đồng chuyển thẳng vào tài khoản mà không cần gặp mặt hay ký giấy tờ gì. Tuy nhiên, số tiền này đã bị trừ lãi và khách hàng phải thanh toán tiền gốc trong 3-5 ngày. Nếu khách không trả tiền, lãi sẽ được cộng dồn theo ngày lên gần 2.200%/năm. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố Lê Thị Hường (SN 1995, Tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Theo điều tra, Hường đã dụ dỗ, lôi kéo 12 người sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng và trả chi phí thuê cho mỗi tài khoản 600.000 đồng/tháng. Sau đó, Hường mang số tài khoản trên cho đối tượng khác thuê lại để hưởng tiền chênh lệch. (Xem chi tiết)

Công an TP Hội An (Quảng Nam) đã khởi tố Nguyễn Viết Ch (SN 1998, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; tạm trú phường Thanh Hà, TP Hội An) để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Ch thuê trọ cùng em L (15 tuổi) khi em này bỏ nhà đi và 5 lần giao cấu với L. (Xem chi tiết)

Sau khi Tiền Phong có loạt bài “Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng”, liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách để nhập khẩu xe sang dưới hình thức quà biếu, tặng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm. (Xem chi tiết)