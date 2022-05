'Cẩu tặc' xịt hơi cay chống trả vẫn không chạy thoát

Lê Thanh Nhị Nguyên, bị can thứ 6 trong vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai” tại Long An, từng xuất hiện ở 2 phiên tòa hình sự với tư cách là bị hại, liên quan hành tung bí ẩn của Võ Thị Diễm My.