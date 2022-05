'Mắt thần', mạng xã hội giúp truy vết tội phạm

TP - Không chỉ giúp lực lượng công an xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đô thị, hệ thống camera an ninh, mạng xã hội (MXH) do Công an TPHCM thành lập và quản lý còn hỗ trợ truy vết tội phạm, khám phá nhanh nhiều vụ án.

Tối 27/4, Công an quận 12 nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Quá làm một người tử vong tại chỗ. Liên kết các thông tin thu thập được tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và hình ảnh camera an ninh trong khu vực, công an xác định nạn nhân tử vong do va chạm xe trong quá trình truy đuổi hai tên cướp giật điện thoại di động. Chưa đến 24 giờ sau vụ việc xảy ra, Công an đã bắt giữ hai nghi phạm khi cả hai đang lẩn trốn ở huyện Hóc Môn.

Lãnh đạo Công an quận 12, TPHCM cho biết, từ năm 2017, Công an quận đã đưa vào khai thác trung tâm camera an ninh với gần 2.000 camera được gắn trên khắp các tuyến đường trên địa bàn. Hệ thống camera an ninh được xem như “mắt thần” kết nối trực tiếp đến trụ sở công an các phường và quận, giúp lực lượng công an khám phá nhanh nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản và xử lý các vi phạm hành chính.

Không riêng quận 12, hệ thống camera an ninh đã được phủ kín hầu hết các tuyến đường trong thành phố. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hoặc phá hàng loạt vụ án.

Sợi dây liên lạc giữa người dân và công an

Cùng với hệ thống camera an ninh, các trang MXH như Zalo, Facebook, YouTube… do Công an TPHCM và công an các quận, huyện quản lý đã trở thành sợi dây kết nối người dân với lực lượng công an trong việc tiếp nhận tin báo tội phạm, tuyên truyền phòng chống tội phạm trong thời công nghệ số.

Công an TPHCM cho hay, từ tháng 1/2021 đến nay, Công an thành phố đã đưa vào sử dụng 29 trang MXH của các đơn vị nghiệp vụ cấp phòng, Công an cấp quận, huyện và 52 trang MXH của Công an cấp phường, xã. Các trang MXH này đã đăng tải 3.586 tin, bài viết, 215 video, 5.184 hình ảnh, thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác của người dân.

Từ các trang MXH, Công an TPHCM đã tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời 267.726 lượt câu hỏi, ý kiến về các thủ tục hành chính, hơn 3.000 tin báo của người dân liên quan an ninh trật tự…

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, mặc dù mới triển khai được hơn một năm nhưng các trang MXH của Công an thành phố đã trở thành sợi dây kết nối giữa người dân và lực lượng công an, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính, cung cấp thông tin cho cơ quan công an về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cũng như cập nhật kịp thời các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm.