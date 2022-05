Vụ thanh niên tử vong do truy đuổi cướp: Bắt giữ hai nghi can

TPO - Từ hình ảnh, tang vật thu tại hiện trường, Công an quận 12, TPHCM đã xác định và bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp giật điện thoại khiến nam thanh niên tử vong trong lúc truy đuổi.

Ngày 5/5, Công an quận 12, TPHCM xác nhận đã quyết định khởi tố, bắt giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Huy và Thành là hai nghi can cướp giật điện thoại di động của anh C.X.Đ (19 tuổi, quê Nghệ An) trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, khiến anh Đ. gặp tai nạn tử vong trong lúc truy đuổi vào tối 27/4.

Bước đầu, cơ quan Công an đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại di động của nạn nhân, chiếc xe máy hai nghi phạm sử dụng để gây án và làm rơi biển số tại hiện trường cũng bị thu giữ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khuya 27/4, anh Đ. chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, bất ngờ bị hai đối tượng áp sát giật điện thoại rồi tăng ga tháo chạy. Anh Đ. truy đuổi và hô hoán cướp.

Khi đến đoạn qua địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12, người này bị xe của hai tên cướp giật ép sang lề trái dẫn đến va chạm với xe của một học sinh.

Sau đó anh Đ. lấy lại được thăng bằng và tiếp tục truy đuổi, giằng co với hai nghi phạm cướp thì xảy ra tai nạn tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân trượt dài trên đường rồi va trúng một ô tô công nghệ chạy hướng ngược lại. Sau vụ việc, hai nghi phạm cũng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực để điều tra làm rõ vụ việc. Công an thu giữ một biển số xe máy rơi tại hiện trường.

Qua các thông tin thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ hai nghi can tại nơi ở. Biển số xe rơi tại hiện trường cũng được xác định là của chiếc xe mà hai nghi can sử dụng để gây án.