Bản tin 8H: Nhóm thanh niên lái ô tô đi trộm chó

TPO - Mạng xã hội xôn xao trước clip một nhóm người đi ô tô trộm chó ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ngày 19/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng đi ô tô trộm chó ở huyện Củ Chi. Qua xác minh, con chó là của gia đình anh N.N.T (38 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Anh T. cho biết, rạng sáng ngày 17/3, một ô tô 7 chỗ dừng trước cổng nhà anh nằm bên Tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi),. Sau đó, một thanh niên hạ kính, dùng súng chích điện bắn vào con chó nhà anh T. đang nằm trước cổng, rồi đồng bọn ôm chó quăng lên xe và rời đi. Anh T. kể thêm, trước đó khoảng 4 tháng, gia đình cũng bị kẻ gian đi xe máy trộm 2 con chó. Phản hồi về thông tin trên, lãnh đạo Công an xã An Nhơn Tây cho biết người bị hại chưa trình báo vụ việc.

Chiều 19/3, ông Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc ăn nhầm lá ngón bị ngộ độc khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối 18/3, nhóm 6 người đang thi công công trình trên địa bàn xã cho một đơn vị viễn thông, do không biết đã hái lá ngón về xào ăn. Rạng sáng 19/3, nhóm người trên có biểu hiện ngộ độc. Sau đó, một người tử vong, là Bàn Văn Sến (33 tuổi, trú tại thôn 7, xã Linh Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). 4 người khác bị ngộ độc nặng phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Người còn lại sức khỏe bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cuối tháng 3 và sang đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cụ thể, khoảng đêm 22 và ngày 23/3, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ đón bộ phận không khí lạnh tràn xuống. Từ chiều ngày 22/3 đến 25/3, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác, riêng đêm 22/3 và ngày 23/3, có mưa giông cục bộ, mưa vừa, mưa to. Từ ngày 23/3, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Dự báo sau đó, miền Bắc có thể liên tiếp đón các đợt không khí lạnh vào ngày 26/3 và 31/3.

Chiều 19/3, ông Hoàng Văn Bền - Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - cho biết, khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể nam giới cùng một chiếc xe máy dưới chân cầu Bản Yên thuộc tổ 5, thị trấn Yên Bình. Qua xác minh, hai nạn nhân là anh Hoàng Văn T. (SN 1991) và Hoàng Văn D. (SN 1988) cùng trú tại thôn Mới, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng 2 người này tự đi xe máy lao xuống chân cầu rồi tử vong.

Ngày 19/3, tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết vừa cứu sống một bệnh nhi 3 tuổi, ngụ xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa do uống nhầm thuốc diệt chuột. Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bé trai Đ.S.P. (SN 2019) trong tình trạng lơ mơ, tím tái, co giật từng cơn, nhịp tim rất nhanh. Bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp cấp/nhiễm độc thuốc diệt chuột và mắc COVID-19. Người nhà cho biết, trong lúc không có người lớn trông, bé P. uống thuốc diệt chuột cất trong phòng bếp vào ngày 12/3. May mắn, người hàng xóm sang chơi phát hiện sự việc.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 18/3 đến 18h ngày 19/3, thành phố ghi nhận 21.071 ca mắc COVID-19 và đăng ký bổ sung 190.000 ca bệnh. Bệnh nhân mắc mới tại 411 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Bắc Từ Liêm (1.080); Ba Vì (1.048); Đông Anh (1.024); Nam Từ Liêm (743); Đống Đa (732)... Như vậy, số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 24/7) đến nay là 1.110.072 ca. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.152.279 ca. Tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay là 1.178 ca.

Ngày 19/3, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 150.618 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 150.606 trường hợp trong nước (giảm 12.559 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 99.644 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Hà Nội bổ sung 190.000 ca, Sở Y tế Nam Định bổ sung 48.861 ca và Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 35.250 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 7.791.841 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 129.434 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.991.393 ca. (XEM CHI TIẾT)