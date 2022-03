Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Tổng cục Thuế

TPO - Ông Nguyễn Đình Trường, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Chiều 18/3, tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn đã trao quyết định của Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Trường, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kể từ ngày 15/3/2022. Ông Nguyễn Đình Trường được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7.

Tối 18/3, trên trang Facebook chính thức của ParkCity Hanoi đăng tải thông báo sẽ tạm dừng đón du khách tham quan đường hoa phong linh trong khu đô thị ParkCity (La Khê, Hà Đông, Hà Nội) từ ngày 19/3. Trước đó, UBND quận Hà Đông ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch tại con đường hoa phong linh thuộc khu đô thị trên địa bàn phường La Khê. Trong những ngày qua, rất đông người dân đến khu đô thị Park City Hà Nội để ngắm hoa, chụp ảnh, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chiều 18/3, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nam sinh lớp 11 dưới cầu Khe Cấy. Trước đó một ngày, người dân xã Sơn Phú phát hiện chiếc xe đạp cùng đôi dép bỏ lại trên bờ cầu Khe Cấy (xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) nên trình báo chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là L.H. Đ. (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Sơn). Sau một ngày tìm kiếm, thi thể nam sinh được tìm thấy dưới cầu. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nam sinh Đ. tử vong do nhảy cầu tự tử.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 22 và ngày 23/3, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh mạnh gây mưa rào và dông rải rác. Mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Khu vực đồng bằng có mưa và nhiệt giảm rõ rệt trong 23/3. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ giảm xuống còn 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Sau đó, các đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng tăng cường vào ngày 26/3 và 31/3. Trước khi thời tiết chuyển mưa lạnh, từ nay đến 22/3, Bắc Bộ sẽ giảm mây, có nắng và tăng nhiệt. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng trên 35 độ C, còn lại nhiệt độ phổ biến 30-33 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 17/3 đến 18h ngày 18/3, thành phố ghi nhận 23.578 ca mắc COVID-19 và 5 trường hợp tử vong. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tại Hà Nội giảm. Bệnh nhân mắc mới tại 382 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.471), Hoàng Mai (1.356), Nam Từ Liêm (1.259), Mê Linh (1.227), Sóc Sơn (1.218)… Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 941.208 ca. Đến nay, Hà Nội có tổng cộng 1.178 ca tử vong vì COVID-19.

Ngày 18/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước (giảm 10.157 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 109.601 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 7.367.112 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 175.971 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.861.959 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 57 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.740 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR – chủ đầu tư) vừa gửi Sở Giao thông Vận tải TPHCM phương án giá vé cho giai đoạn đầu vận hành đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định. Theo đó, MAUR đề xuất giá vé lượt đối với tuyến metro số 1 là 9.000 - 23.000 đồng/lượt (thay đổi theo cự ly chuyến đi). Giá vé tích tiền (nạp tiền trước vào thẻ đi tàu) từ 6.429 – 17.293 đồng mỗi lượt, tức là bằng 75% giá vé lượt. Ngoài ra, MAUR còn đề xuất loại vé đi trong 1 ngày với giá 46.000 đồng và vé sử dụng trong 3 ngày với 104.000 đồng và vé tháng giá 320.000 đồng. (XEM CHI TIẾT)