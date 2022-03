Bản tin 8H: Thiếu tướng Cao Đăng Hưng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an

TPO - Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, vừa được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Ngày 16/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định điều động Thiếu tướng Cao Đăng Hưng (Phó Giám đốc Công an TPHCM) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Thiếu tướng Cao Đăng Hưng sinh năm 1966, quê quán xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Từ năm 2018 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM, được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 2020.

Ngày 16/3, tại TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Lữ Minh Châu, nguyên Phó Trưởng Ban Tài chính đặc biệt N2683, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Lữ Minh Châu (29/9/1929 – 27/2/2016), tên thật là Lữ Triều Phú, quê quán tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Từ tháng 8/1945, ông Lữ Minh Châu đã tham gia hoạt động cách mạng với nhiều cương vị khác nhau, Đặc biệt là Phó Trưởng Ban Tài chính đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/3, miền Bắc và Bắc Trung Bộ phổ biến hình thái có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Các tỉnh Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trưa chiều trời nắng. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ 19-28 độ C.

Chiều ngày 16/3, tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 8h40 sáng ngày 16/3, tại km 1608+200 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đang chạy theo hướng Bắc – Nam, đoàn tàu SE8 có đầu máy số D19E - 971 va chạm với xe máy cày băng qua đường sắt. Hậu quả, xe máy cày gãy đôi, tài xế xe là M.V.V (28 tuổi, trú thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh) tử vong tại chỗ. Lái tàu SE8 bị thương nhẹ. Bước đầu xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế xe máy cày đã thiếu chú ý quan sát khi băng ngang qua đường.

Khoảng 16h ngày 16/3, người dân tại tổ 14, phường Đồng Tâm (TP Yên Bái) phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại tầng 7 của khách sạn H.N. trên địa bàn. Người đàn ông được xác định là là P.V.H. (SN 1970), là nhân viên kế toán khách sạn H.N trên đường Ngô Sĩ Liên, phường Đồng Tâm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một lá thư. Theo một số nhân chứng, ông H. đã mất tích 4 ngày nay không liên lạc được. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 15/3 đến 18h ngày 16/3, thành phố ghi nhận 26.220 ca mắc COVID-19, trong đó có 8.584 ca cộng đồng và 5 ca tử vong. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tại Hà Nội giảm. Bệnh nhân phân bố tại 522 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hai Bà Trưng (1.702); Hoàng Mai (1.694); Hà Đông (1.584); Cầu Giấy (1.437); Long Biên (1.408); Ba Đình (1.386). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 892.319 ca.

Ngày 16/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 180.558 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 180.552 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.084 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 121.201 ca cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 ca, Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký 30.155 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.820.458 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 167.163 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.547.488 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 62 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.607 ca. (XEM CHI TIẾT)