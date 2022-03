Bản tin 8H: Giải Jackpot hơn 36 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân

TPO - Một vé loại hình Mega 6/45 của Vietlott lại trúng giải độc đắc (Jackpot) với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Cuối ngày 13/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 36,2 tỷ đồng. Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot là 01-05-19-20-23-38. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott ở TP HCM. Trước đó, tại kỳ quay số ngày 24/2, thị trường cũng ghi nhận 1 vé Power 6/55 chơi bao 12 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 78 tỷ đồng, và 6 vé cùng trúng thưởng giải Jackpot 2 trị giá gần 530 triệu đồng. Cả 7 vé trên đều được bán tại TP HCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/3, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác với nền nhiệt 21-27 độ C. Mưa dông có thể xuất hiện vài nơi ở Đông Bắc Bộ, riêng Điện Biên và Lai Châu mưa lớn. Tại miền núi, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Trong khi đó, mưa dông trái mùa khả năng xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay (14/3) và ngày 18-19/3. Mưa tập trung về chiều tối và xảy ra chủ yếu ở ven biển, một số nơi có thể mưa khá lớn. Tuần này, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận ổn định với mức nhiệt cao nhất 32-34 độ C, thấp nhất 23-26 độ C.

Thanh tra Bộ Công an vừa có Thông báo gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Theo đó, 0692326555 là số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an để thay thế cho số điện thoại cũ 0692342593. Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển trụ sở về số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và được cung cấp đường truyền số điện thoại 0692326555 để thay thế số điện thoại cũ.

Chiều 13/3, một lãnh đạo Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ số 1, Phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã giải cứu thành công bệnh nhân N.T.D (25 tuổi, ngụ huyện Krông Năng) trèo lên đỉnh tháp nước cao 25m ở Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) vào sáng sớm cùng ngày. Được biết, chị D. đang mang thai 5 tuần tuổi, bị tâm thần và mắc COVID-19. Trong quá trình cứu hộ, ngoài khó khăn về địa hình, đội cứu hộ còn bị bệnh nhân chửi bới, chống cự, phun nước bọt vào người. Sau khoảng 15 phút, chị D. được đưa xuống mặt đất an toàn, bàn giao cho bệnh viện chăm sóc, theo dõi. Được biết, các chiến sĩ tham gia cứu hộ hiện đang tạm thời cách ly tại đơn vị.

Ngày 19/1/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 30/QĐ-ĐHQG về việc thành lập Viện Biến đổi Khí hậu, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn, thuộc Trường Đại học An Giang. Theo đó, Viện BĐKH có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao và thẩm định khoa học công nghệ; dịch vụ phát triển cộng đồng; quản lý đào tạo và quản lý liên kết đào tạo sau đại học… Lĩnh vực hoạt động của Viện BĐKH là về khí hậu, tài nguyên - môi trường, phát triển bền vững, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 12/3 đến 18 giờ ngày 13/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 29.269 ca mắc COVID-19 (giảm 1.424 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 10.051 ca tại cộng đồng và 19.218 ca đã cách ly. Đến hết ngày 12/3, thành phố có 559.646 ca dương tính đang điều trị, theo dõi (giảm 28.936 ca so với ngày 11/3). Hiện, tổng số lượt bệnh nhân được điều trị khỏi là 1.071.902 người (tăng 51.345 người so với ngày trước đó). Ngày 12/3, Hà Nội có 12 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 (tính từ ngày 27/4/2021 cho đến nay) là 1.250 người.

Ngày 13/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 166.968 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 166.953 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 100.536 ca cộng đồng. Trong ngày Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 42.533 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.112.648 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 95.538 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.163.571 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 95 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.385 ca. (XEM CHI TIẾT)