Bản tin 8H: Bổ nhiệm hai Phó giám đốc Công an sinh năm 1977

TPO - Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Thanh Hóa đều tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sáng 15/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Hoàng Anh Tuấn (SN 1977), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Cảnh sát nhân dân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1977), Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, sau 15 ngày ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" (từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/3), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 6.700 trường hợp vi phạm liên quan đến hai chất kích thích này. Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 6.623 vi phạm nồng độ cồn; 64 trường hợp dương tính với ma túy; phạt tiền hơn 32,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.257 trường hợp, tạm giữ 6.687 phương tiện.

Ngày 15/3, Bộ Công an đưa ra cảnh báo về hiện tượng nhiều người dân phản ánh điện thoại nhận được các tin nhắn “lệnh truy nã” thời gian gần đây. Theo đó, Bộ Công an khẳng định, cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo. Theo đó, việc gửi, thông báo quyết định truy nã đã được quy định rõ tại Điều 6 Thông tư liên tịch 13/2012 do liên Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 14/3 đến 18h ngày 15/3, thành phố ghi nhận 26.708 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.095 ca cộng đồng và 10 ca tử vong. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tại Hà Nội giảm. Bệnh nhân phân bố tại 503 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (1.762), Sóc Sơn (1.736), Hai Bà Trưng (1.612), Thạch Thất (1.510), Cầu Giấy (1.413)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 866.099 ca.

Ngày 15/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 175.468 trường hợp trong nước (tăng 14.221 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 128.256 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.552.918 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 111.164 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.383.142 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 68 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.477 ca. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa đồng ý khôi phục từ ngày 15/3 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân các nước: Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus. (XEM CHI TIẾT)