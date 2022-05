Bản tin Hình sự: Kết luận nguyên nhân tử vong của cô gái không mặc áo trên chiếc ghế sofa

TPO - TIN NÓNG ngày 27/5: Khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên vụ Tịnh Thất Bồng Lai; Nhận 2 tỷ 'hoa hồng' của Việt Á, một phó giám đốc trung tâm xét nghiệm bị bắt; Bất ngờ với nguyên nhân vụ phát hiện thi thể nữ biến dạng nằm trên chiếc ghế sofa...

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Trần Gia Phú, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Được biết, ông Phú bị tình nghi là người trực tiếp trao đổi, đàm phán về giá cả, cách thức mua bán, phương án "lại quả" với Việt Á và nhận 2 tỷ tiền "hoa hồng" của công ty này. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc thi thể nữ không mặc áo, tay để trên đầu, cơ thể biến dạng nằm trên chiếc ghế sofa ở một chung cư trên phường Phú Hòa (Bình Dương), công an Bình Dương xác định nạn nhân là N.T.D (SN 1993, Bình Phước) tử vong do bệnh lý. Được biết, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có liên lạc với người bạn thân và thông báo về việc đang bị bệnh, rất mệt. Sau đó, người bạn mất liên lạc nên đến nhà kiểm tra nhưng cửa đóng, khi mở cửa thì phát hiện chị D đã tử vong. (Xem chi tiết)

Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam thêm Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, ngụ tại Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội truy bắt Nguyễn Thị Lượng (SN 1993, Nghệ An) vì có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, qua theo dõi, chiều ngày 26/5, lực lượng cảnh sát đã áp sát khống chế Lượng khi đối tượng đang vận chuyển ma túy trong khu dân cư Minh Tuấn (TP Thuận An) bằng xe máy, khi phát hiện công an, đối tượng định bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế. (Xem chi tiết)

Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tích Tùng (SN 1992; huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ xe (nghi là xe bị mất trộm trước đó) để kiểm tra, Tùng nói để y vào quán cà phê lấy. Sau đó, Tùng bất ngờ cầm 2 con dao lao ra chém đại úy Nguyễn Tấn Tài (Công an xã Tam Xuân 1) nhưng anh Tài tránh được. Tiếp đến, Tùng nhặt đá kích thước lớn ném liên tục về phía tổ công tác. Trong đó, 1 viên đá trúng vào vùng mặt trung úy Doãn Bá Bình (Công an phường An Sơn) khiến anh Bình bị thương, chảy nhiều máu ở mũi, miệng. Tiếp đó, Tùng tiếp tục cầm 2 con dao xông vào đuổi chém các cán bộ công an nhưng không trúng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến băng tín dụng đen xuyên quốc gia qua app vừa bị triệt phá, cơ quan điều tra đã bắt giữ Liu Dan Yang (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Nội) là Giám đốc Cty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Phòng CSHS Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp 21 đối tượng để điều tra về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)