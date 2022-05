Bản tin Hình sự: Tin mới vụ 3 người trong gia đình ở Phú Yên nghi bị sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 29/5: Dùng tiền âm phủ để nhờ chuyển khoản; Mất 8 triệu vì 'bốc đầu' xe máy ở khu vực cơ quan công an; Tin mới vụ 3 người trong gia đình ở Phú Yên nghi bị sát hại...

Liên quan đến vụ việc phát hiện phát hiện ba người trong gia đình gồm ông Nguyễn Cu (60 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung), bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu), chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, con gái ông Cu) chết trong nhà. Mới đây, cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu NTTV (3 tuổi, con gái chị Dương) đang ở nhà nội của cháu cũng tại phường Hòa Hiệp Trung. Được biết, chị Dương ly hôn chồng và cùng con gái về ở nhà cha mẹ hơn hai năm nay. Gần đây, chồng cũ của chị Dương thường xuyên đến nhà ông Cu giành quyền nuôi con, hay chửi mắng những người trong gia đình chị Dương. (Xem chi tiết)

Công huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã bắt giữ Ngô Quang Tứ (31 tuổi, trú tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, Hưng Yên), thủ phạm vụ dùng tiền âm phủ để lừa đảo chiếm đoạt tiền thật. Theo điều tra, Tứ nhờ chủ cửa hàng điện thoại di động kiêm chuyển tiền thu phí chuyển 40 triệu đồng tới một số tài khoản do đối tượng. Sau đó, Tứ rút trong túi ra một tệp tiền, bên ngoài là tờ mệnh giá 500.000 đồng đặt lên bàn. Do chủ quan, không kiểm đếm số tiền “khách” đưa, chủ cửa hàng đã thực hiện lệnh chuyển 40 triệu đồng từ tài khoản của mình đến số tài khoản được cung cấp. Tuy nhiên, sau đó, khi chủ hiệu mở các tệp tiền kiểm đếm thì phát hiện bên trong đều là tiền âm phủ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hơn 8 triệu đồng đối với N.Q.T và T.V.A (cùng 17 tuổi) vì có hành vi “bốc đầu” xe gắn máy khi tham gia giao thông trên địa bàn thị trấn Nghèn. Được biết, hai thanh niên trên chưa có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm nhưng điều khiển xe máy đã tháo biển số chạy tốc độ cao và thường xuyên cho phương tiện di chuyển một bánh để “bốc đầu" trên đường Nguyễn Huy Tự, gần trụ sở Công an huyện, UBND huyện Can Lộc, nên được camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt quả tang Đỗ Văn Lấn (SN 1974, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân) đang cùng một số đối tượng khác chuẩn bị xẻ thịt một cá thể hổ tại nhà để nấu cao. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 cá thể hổ nặng 145kg (đã chết, đang được bảo quản dưới dạng đông lạnh), 5kg xương động vật, 36 miếng (10kg) cao động vật thành phẩm, 6 nanh vuốt động vật và nhiều dụng cụ dùng để nấu cao. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Kiềm Chiêu (SN 1988, trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc mình được bầu làm Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn và được một ngân hàng hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, tiền gửi và thực hiện một số công việc khác trong quy trình cho vay của ngân hàng, Chiêu vay chung sổ của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn kinh doanh và hứa sẽ trả lãi, gốc đầy đủ cho ngân hàng để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng số vốn vay của 19 hộ dân. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Trần Nhật Minh (25 tuổi, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Minh đã đột nhập tiệm vàng của ông Văn Ngọc S (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), cạy phá két sắt, lấy đi số vàng tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)