Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ Bài 2: Răng sứ trôi nổi, né thuế, ai quản?

“Ðắp” cả ô tô vào miệng

Nghề làm răng có lẽ dễ kiếm ăn nên phòng nha khoa mở ra nhan nhản. Tư vấn nào “mồi” khách làm 20 triệu đồng/răng coi như ăn đủ. “Trên 10 cái răng với giá này coi như bệnh nhân “đắp” hẳn cả cái ô tô vào miệng”, một thợ sửa máy móc cho các cơ sở nha khoa nói vui.

Không ít khách tốn hàng trăm triệu đồng cho bộ nhá, nhưng không dễ gì họ đã tường tận nguồn gốc, chất lượng; trong khi đó chủng loại, mẫu mã, giá cả... trùng điệp như “ma trận”.

Tôi đến một trong chuỗi Phòng Nha khoa có tên V.H trên đường Sài Đồng (Hà Nội). Cơ sở khá khang trang, anh nha sĩ cho kỹ thuật viên vạch mồm nhét đầu chụp đen-thiết bị chụp X-quang di động vào mồm. Miếng ni-lon như loại bán đựng thuốc viên thường thấy ở các nhà thuốc bọc thiết bị chụp cộm lên khiến tôi đau điếng lợi. “Ở đây không có miếng bọc chuyên dụng à?”, “Hay để tụi em lấy găng tay y tế bọc thay túi ni lon cho anh đỡ đau nhé?”, cô kỹ thuật viên nói. “Theo quy định, mỗi khách đều có miếng bọc chuyên dụng êm, đảm bảo an toàn cơ mà?”, tôi hỏi, nhưng tất cả im lặng. Có lẽ sợ tốn chi phí nên cơ sở này và nhiều cơ sở khác đã bỏ qua. Từ đây, một chuỗi quy trình chợt lướt qua đầu tôi: Máy chụp X-quang di động cứ chụp nhoay nhoáy mà không có các thiết bị che bảo vệ các chỗ nhạy cảm trên cơ thể, có gây hại gì không? Ngay cả miếng bọc đầu chụp X-quang cũng tiết kiệm thì thứ tự diệt trùng dụng cụ y tế có chuẩn không… Giữa tiếng máy mài ken két chiếc răng số 7 để chụp mão (răng) sứ khiến tôi mông lung và lo lắng.

Hà Nội có gần 300 lab gia công, chế răng sứ. Trong 2 năm trở lại đây, khi cơ quan chức năng yêu cầu hóa đơn xuất xứ hàng hóa, nhiều lab ngừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. N.Linh

Sau một hồi mài răng (hình ảnh X-quang cho thấy răng số 7 từng bị răng hàm số 8 chèn nên có tổn thương nhẹ, không thể hàn cổ răng, mà cần chụp mão sứ); đến lượt xem bảng giá để chọn mão sứ. Giá từ 2 triệu tới 25 triệu đồng để bọc sứ 1 răng với đủ chủng loại. Tôi chọn loại Nacera giá 10 triệu đồng, được giảm 3 triệu, cô lễ tân trao ngay phiếu bảo hành. Ông chủ phòng khám nói loại này của Đức. “Đức ở Quảng Châu hay Berlin?”, tôi hỏi nhưng chủ phòng răng nghĩ nói đùa. Cho đến khi 2 ngày sau, chiếc răng bọc sứ từ Phòng Lab (xưởng gia công, chế tác -PV) có tên D chuyển đến lắp, thú thực tôi không thể nào biết tường tận vật liệu bọc sứ làm bằng gì, liệu có nhiễm chì hay nhiễm xạ không… Một tháng sau, dù chiếc răng đã bọc nhưng chức năng ăn nhai vẫn không tốt hơn cũ. Tất nhiên khi tôi hỏi hóa đơn đỏ chiếc bọc sứ, phòng khám không thể xuất chính xác; thay vào đó là các hạng mục và nhãn hiệu răng khác. Thông qua một kênh trong ngành răng, nhóm PV Tiền Phong đã được báo giá chiếc mão bọc sứ của chính hãng đó khoảng 1 triệu đồng. Nhóm PV đã nhiều lần liên hệ với Phòng Lab D tại đường Bạch Đằng (phường Hồng Hà, Hà Nội) để làm rõ xuất xứ, giá cả, nhưng ông chủ báo đi công tác. Tôi thực sự không tin chiếc răng mình làm giá chỉ 1 triệu đồng mà bản thân phải trả lên tới 7 triệu đồng? Là nhà báo, tôi muốn tìm sự thật, khó thay. Nhóm PV đã liên hệ thông tin với lãnh đạo UBND phường Hồng Hà và cơ quan thuế địa bàn và đang chờ kết quả.

“Ma trận”

Để đi tìm nguồn gốc răng sứ, PV Tiền Phong xin làm nhân viên lễ tân tại phòng khám nha khoa Đ.T tại đường Chiến Thắng (Thanh Trì, Hà Nội). Hiện nay, răng sứ được chế tác từ bánh phôi sứ. Công ty vật tư nha khoa nhập khẩu bánh phôi sứ về Việt Nam và cung cấp cho xưởng gia công.

Kỹ thuật viên tại lab gia công răng sứ

Với từ khóa được bạn tại nha khoa Đ.T giới thiệu, chúng tôi liên hệ với anh T- chủ lab T.T tại Hoàng Mai (Hà Nội). Trong vai người có nhu cầu tìm lab cung cấp răng sứ cho phòng khám, anh T cung cấp báo giá. Theo đó, răng thép sứ, titan sứ chỉ 140 - 240 nghìn đồng/chiếc, bảo hành 3-5 năm. Giá răng sứ Zico 350 nghìn đồng. Đặc biệt, loại răng sứ nhập khẩu từ Nhật (Katana), nhập khẩu từ Đức (Venus, Ceramil, DDbio, Nacera Q3) dao động 400-900 nghìn đồng/chiếc, nhập khẩu Ý (Orodent White, Gold, Bleach, Innova bản giới hạn) chỉ từ 1-1,2 triệu đồng/chiếc, nhập khẩu Mỹ (Laval Plus, Esthetic) 550 nghìn đồng/chiếc. So với giá công bố của các phòng khám, giá mỗi chiếc răng sứ đã tăng gấp 8-10 lần.

“Bên anh xuất hóa đơn đầu ra cho phòng khám theo bảng giá công bố. Với giá này, phòng khám thường báo giá với khách khoảng 3 triệu đồng/răng sứ Katana, răng sứ cao cấp của Đức, Mỹ, Ý khoảng 8-10 triệu đồng/chiếc”, anh T hé lộ.

Đặc biệt, anh T còn cung cấp cho PV Tiền Phong 2 loại thẻ bảo hành thật và nhái của răng sứ Zico, Katana của Nhật và Venus của Đức. Anh T mách nước, phòng khám ở quê, khách hàng cũng khó phân biệt hàng không chính hãng và hàng chính hãng. Răng sứ Orodent của Ý, các phòng khám nha khoa ở Hà Nội báo giá từ 10-15 triệu đồng/chiếc.

Nhìn từ xa, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nha khoa M.T nổi bật trên tuyến đường Thạch Bàn (Hà Nội). Ngoài biển hiệu rực rỡ bằng đèn nháy, dòng chữ quảng cáo răng sứ cao cấp, nha khoa kỹ thuật cao nổi bật trên tòa nhà 3 tầng. Trong vai khách hàng có nhu cầu làm răng sứ cho 2 chiếc răng đã hỏng, nhân viên mặc áo bác sĩ của nha khoa M.T tư vấn, giá răng sứ dao động 3-30 triệu đồng/chiếc.

“Răng sứ Tanaka Nhật Bản 3 triệu đồng/chiếc, răng sứ của Đức 5 triệu đồng/chiếc, bảo hành 10 năm. Giá răng làm cho khách duy trì 10 năm nay. Bên em không xuất hoá đơn đỏ. Phôi răng nhập khẩu, về Việt Nam gia công. Phôi này sản xuất ở nước ngoài, Việt Nam nhập khẩu về cắt cho mỗi người riêng. Việc cắt trên máy tính, khoảng kín khít cao. Trồng răng implant loại răng sứ Hàn Quốc khoảng 12 triệu đồng, răng của Mỹ khoảng 18 triệu đồng”, nhân viên nha khoa M.T tư vấn.

PV Tiền Phong tiếp tục tới tư vấn tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt A trên đường Ngọc Trì (Hà Nội). Phòng khám khang trang rộng 3 tầng ngay mặt đường lớn, nổi bật biển quảng cáo nha khoa công nghệ cao. Khi được hỏi về hoá đơn, nhân viên nha khoa cho biết, không xuất hoá đơn cho răng sứ mà hỗ trợ đổi sang dịch vụ điều trị tương ứng với số tiền.

Bánh phôi sứ và thẻ bảo hành chính hãng Katana của Nhật

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, để “né” quy định xuất hóa đơn, nhiều phòng khám nha khoa đăng ký hộ kinh doanh. Để thuyết phục khách hàng không lấy hóa đơn, nhân viên nha khoa viện lý do, bảo hiểm không chi trả khoản tiền làm răng sứ và có thẻ bảo hành làm tin. Khách hàng chuyển khoản tiền làm răng vào tài khoản cá nhân của bác sĩ, chủ phòng khám.

“Bên em làm hóa đơn theo bên thứ 3, xuất hoá đơn giúp và khách hàng chịu thêm mức phí 10%. Ví dụ, tổng làm hết 3 triệu, thêm chi phí 10% để xuất hóa đơn. Thay vì ghi làm răng sứ, sẽ ghi dịch vụ điều trị răng”, nhân viên này cho biết.

Tại phòng khám răng hàm mặt nha khoa Dr C trên đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Lợi, Hà Nội), bảng giá phục hình răng có giá từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng/chiếc. Nhân viên phòng khám này cho biết, không có hoá đơn. Mỗi khách hàng sẽ có thẻ bảo hành 10 năm. Phòng khám treo biển hộ kinh doanh.

“Bên chị không có hoá đơn và sẽ giảm giá trực tiếp cho khách hàng”, nhân viên phòng khám này nói.

Bảng báo giá của lab cho thấy, giá răng sứ phòng khám gấp 8-10 so với giá từ lab

Nhân viên phòng khám Dr C cho biết, để phục hình răng hỏng có các hình thức như: Cấy ghép implant, chụp răng theo hình thức bắc cầu (mài 2 chiếc răng 2 bên và chụp cho răng ở giữa, một chiếc răng hỏng sẽ chụp thành 3 chiếc). Như vậy, giá mỗi chiếc răng hỏng được thay thế phải nhân lên gấp 3 lần. Theo nhân viên phòng khám Dr C, sau khi lấy mẫu răng (kích thước, hình dạng), phải chuyển tới đơn vị chuyên sản xuất răng. Sứ làm răng được nhập khẩu nguyên khối từ nước ngoài, chia nhỏ và tạo hình răng theo đặt hàng của phòng khám.

(Còn nữa)