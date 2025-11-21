Bà Võ Thị Minh Sinh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh Đại hội.

Sáng 21/11 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, cùng Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, MTTQ các xã phường và 300 đại biểu chính thức.

“Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”

Các đại biểu dự Đại hội.

Với khẩu hiệu: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần này có chủ đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia”.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.﻿

Đại hội lần thứ XVI có nhiệm vụ đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV (nhiệm kỳ 2024-2029); chỉ rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu và triển khai 6 chương trình hành động trọng tâm, tập trung vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân gắn với nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận tinh gọn, hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI kêu gọi đồng bào các giới, các dân tộc, tôn giáo; đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân; lực lượng vũ trang; cộng đồng người Nghệ An ở ngoài tỉnh và nước ngoài tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chương trình hành động của Đại hội XVI, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trước đó tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử 119 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 (khuyết 1).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI đã hiệp thương tái cử bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI. Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI.

Đoàn Chủ trì Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải là “hạt nhân nòng cốt”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại mà Nghệ An phải gánh chịu trong các đợt mưa lũ gần đây. Ông đề nghị địa phương khẩn trương, hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn hỗ trợ của T.Ư và tỉnh, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của MTTQ tỉnh Nghệ An đồng thời nhấn mạnh 5 trọng tâm cần ưu tiên trong nhiệm kỳ mới: Bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng “Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới”; tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường đoàn kết hữu nghị với Mặt trận Lào, triển khai hiệu quả chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận gắn với chuyển đổi số, coi đây là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm trung tâm của mọi phong trào.

Bà Võ Thị Minh Sinh tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI.

Ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Cán bộ Mặt trận phải là “hạt nhân nòng cốt”, gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; phải biết lắng nghe, đối thoại, làm gương, chịu trách nhiệm và báo cáo minh bạch kết quả. Mặt trận không được hình thức, không né tránh và không làm sai chức năng; phải xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” có phẩm chất, uy tín và năng lực đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Mặt trận Tổ quốc tỉnh vẫn chủ động tuyên truyền, vận động và phát huy sức sáng tạo của Nhân dân, góp phần quan trọng vào các phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Nhà nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vai trò của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.