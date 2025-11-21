Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 14

Trường Phong
TPO - Sáng 21/11, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả chủ yếu của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; những kết quả nổi bật trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

tienphong-2111mttq.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã có nhiều quyết sách đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện, đột phá, đạt nhiều dấu ấn nổi bật.

Đặc biệt, Nghị quyết số 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã tạo ra “bước ngoặt” trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chương trình hành động ở từng cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng với những nội dung Trung ương đã thảo luận thông qua; từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

