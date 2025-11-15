Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Ngãi:

'Bà hỏa' thiêu rụi 2 ngôi nhà gỗ của đồng bào Xơ Đăng

Nguyễn Ngọc
TPO - Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi 2 căn nhà gỗ của người Xơ Đăng ở xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi). Người dân chỉ kịp hô hoán, bất lực nhìn toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 15/11, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ cháy khiến 2 ngôi nhà gỗ của người dân bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại nhà ông A Teo (thôn Tu Dốp, xã Ngọc Linh), sau đó cháy lan sang nhà của A Pu. Cả 2 căn nhà đều làm bằng gỗ.

Hai ngôi nhà bị cháy hoàn toàn, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió to nên ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh khiến cả hai ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền, gạo thóc của 2 gia đình bị cháy rụi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã nhanh chóng cử lực lượng công an, quân sự đến hỗ trợ gia đình dập đám cháy, không để tiếp tục cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Ngoài ra, UBND xã Ngọc Linh đã bố trí nơi ở tạm thời và nhu yếu phẩm cho 2 hộ gia đình. Nguyên nhân gây ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc
