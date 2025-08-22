Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Lê Kim Thường làm Chủ tịch Hội đồng đội TP Đà Nẵng

Giang Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Đội TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2026. Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng.

Chiều 22/8, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2025 – 2026; đồng thời, ra mắt Hội đồng Đội TP Đà Nẵng mới.

tp-ra-mat-hoi-dong-doi-da-nang-1.jpg
Ra mắt Hội đồng Đội TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2026. Ảnh: G.T

Theo đó, Ban thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Đội TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2026. Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng đội TP.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội đồng Đội TP được thành lập với mô hình, phương thức hoạt động hoàn toàn mới khi không còn cấp quận, huyện. Với số lượng 655 liên đội và 93 Hội đồng Đội phường, xã, vai trò quản lý, triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng đội TP rất lớn.

"Với bối cảnh đó, tôi kỳ vọng Hội đồng Đội TP sẽ có những cách làm, kế hoạch, chương trình mới về cả hình thức và nội dung để phong trào thiếu nhi TP Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng của khu vực và cả nước. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội cần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất những chính sách phù hợp để phát triển thiếu nhi, nâng cao tiếng nói của trẻ em trong các hoạt động", anh Hùng nói.

tp-ra-mat-hoi-dong-doi-da-nang-2.jpg
Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng kỳ vọng Hội đồng Đội nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều đột phá về phương thức và hoạt động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng, cho hay, trong giai đoạn mới với nhiều thay đổi, tổ chức Đội có địa bàn rộng hơn, số lượng cơ sở Đội nhiều hơn với gần 415 nghìn đội viên nhi đồng.

"Điều đó đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đòi hỏi Hội đồng Đội phải thay đổi tư duy, phát huy tinh thần đoàn kết và đặc biệt là trí tuệ của từng cá nhân để tham mưu, đề xuất những chương trình, những kế hoạch đưa công tác Đội và phong trào thiếu nhi của TP Đà Nẵng mới gặt hái được nhiều thành công", anh Thường nói.

tp-ra-mat-hoi-dong-doi-da-nang-3.jpg
Anh Lê Kim Thường phát biểu nhận nhiệm vụ.

Hội nghị cũng dành thời gian tri ân các anh chị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam giai đoạn trước sáp nhập; đồng thời, lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết từ các thế hệ cán bộ Đội đi trước.

Ngay sau khi công bố thành lập, Hội đồng Đội TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động và triển khai nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới.

tp-ra-mat-hoi-dong-doi-da-nang-4.jpg
Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP tri ân và chia tay nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng (cũ) Nguyễn Thị Anh Thảo và Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam (cũ) Đặng Thị Bảo Trinh.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho Dự thảo Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 – 2026, đồng thời, thống nhất nhiều nội dung trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của phong trào thiếu nhi.

Giang Thanh
#Đà Nẵng #Hội đồng Đội Đà Nẵng #Lê Kim Thường #phong trào thiếu nhi #nhiệm kỳ 2025-2026 #đoàn thanh niên Đà Nẵng #phát triển thiếu nhi #chương trình công tác Đội

